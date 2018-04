Bodø/Glimt – Rosenborg (0-0) 0-1:

Glimt kom til oppgjøret mot Rosenborg med null poeng og null mål på sine tre siste kamper.

Gultrøyene holdt Rosenborg til 0-0 til pause, men etter pause viste Alexander Søderlund og Rosenborg at de var hakket vassere.

Alexander Søderlund ble matchvinner for Rosenborg da han headet inn kampens eneste mål etter et corner kort tid snaue to minutter etter sidebyttet.

Glimt hadde flere muligheter til å utligne mot RBK.

På overtid følte Glimt seg snytt for straffe da Geir André Herrem gikk i bakken innenfor Rosenborgs 16-meter i en duell med Even Hovland. Dommeren vinket imidlertid spillet videre. Glimt måtte dermed tåle sitt fjerde strake nederlag i Eliteserien.

To bortekamper i vente for Glimt

RBK har fin statistikk på Aspmyra. Trønderne vant for 15. gang på Glimts hjemmebane. Kun to ganger har Bodø/Glimt vunnet tilsvarende kamp.

For nyopprykkede Glimt venter to bortekamper: Kristiansund og Sarpsborg 08.

Rosenborg jakter sesongens tredje seier når Start kommer på besøk til helgen. Deretter tar RBK turen til Drammen hvor Strømsgodset venter 29. april.

Trondsen ut med skade

De første 30 minuttene ble jevntspilt. Både Glimt og Rosenborg kom til noen halvsjanser, men ingen av lagene viste gode nok ferdigheter til å score.

Fem minutter før pause pådro Rosenborgs Anders Trondsen seg en lyskeskade og måtte forlate banen.

Inn kom Marius Lundemo. Like etterpå fikk Glimt en gedigen sjanse til å ta ledelsen. Men i god posisjon skjøt Ulrik Saltnes over. Omgangen endte dermed 0-0.

– En skuffende 1. omgang, både underholdningsmessig og sjansemessig, konkluderte MAX-ekspert Kjetil Rekdal.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var skuffet etter de første 45 minuttene.

– Vi måtte hatt et større tempo i spillet, sa han i pausen.

Rett i ledelsen etter pause

Rosenborg brukte bare to minutter på score etter pause. Alexander Søderlund headet et corner fra Vegar Hedenstad i mål og RBK opp i 1-0-ledelse.

Det var Søderlunds andre scoring for Rosenborg denne sesongen, og det 40. totalt for trønder-klubben.

Etter scoringen var Bodø/Glimt farlig frempå ved flere anledninger.

Innbytter Trond Olsen viste seg frem ved et par anledninger, men slet med å komme til de helt store sjansene mot sin gamle arbeidsgiver.

De siste 20 minuttene tok Glimt over kampen fullstendig og jaget 1-1-scoringen.

På overtid følte Glimt seg snytt for straffe da Geir André Herrem ble felt innenfor 16-meteren, men dommeren vinket spillet videre.

Rosenborg kunne dermed juble for 1-0 og en skikkelig sliteseier.

​Bendtner og Søderlund på topp igjen

Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen satset videre med samme lag fra start som smadret Molde 4-0 i forrige serierunde.

Dermed startet Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund nok en gang sammen på topp.

Slik startet lagene:

Bodø/Glimt: Zoran Popovic – Marius Lode, Martin Bjørnbak , Vegard Leikvoll Moberg – Thomas Jacobsen, José Isidoro, Jose Angel, Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Amor Layouni – Kristian Fardal Opseth.

Benken: Ricardo Freidrich, Brede Moe, Thomas Drage, Trond Olsen, Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Geir André Herrem.

Rosenborg: André Hansen – Vegar Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Anders Trondsen – Pål A. Helland, Alexander Søderlund, Nicklas Bendtner

Benken: Østbø, Dahl Reitan, Rasmussen, Lundemo, M. Ågnes Konradsen, Zekhnini og De Lanlay.

Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden IF