Det var 1. påskedag at Hannah og en venn var ute og svømte ved øya Goodwin utenfor nord-vestkysten av Australia.

På et tidspunkt merket hun et stikk i armen, men tenkte ikke noe mer over det.

Men etter hvert begynte hun å få krampetrekninger i magen, og de kom seg om bord i båten igjen.

Da kollapset hun i smerter.

– Jeg kunne ikke stå oppreist. Overkroppen min var helt fryst, sier Hannah til ABC News.

– Jeg skrek av smerter. Det føltes som om lungene og hjertet mitt skulle kollapse, forteller hun.

Lettet da hun havnet i koma

Hannah hadde blitt brent av den svært giftige maneten Irukandji. I tillegg til ulidelige smerter hender det også at man får en sterk følelse av at man er i ferd med å dø etter å ha blitt brent av maneten.

– I hodet mitt sa jeg farvel til folk fordi jeg trodde jeg var døende, sier hun.

Hannah ble fraktet til et nærliggende sykehus, før hun deretter ble fløyet til Princess Margaret Hospital i Perth.

Der ble hun lagt i kunstig koma for å bekjempe smertene.

– Det er trist for meg å si, men da de la henne i koma ble både jeg og hele sykehuset lettet fordi hun endelig slapp smertene, sier Hannahs mor, Casey Mitchell.

– Som forelder hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si dette, men jeg er glad hun er i koma.

Hannah ble liggende i koma i flere dager, men smertene returnerte da hun fikk tilbake bevisstheten. Hun har nå blitt utskrevet fra sykehuset, men får fortsatt medisiner for smertene.

Mor Casey sier at de er overveldet over all støtten de har fått fra lokalsamfunnet.

– Vi mistet henne nesten på grunn av en bitteliten manet, men hun vant og er her, sier hun.

Sniker seg gjennom manetnett

Irukandji-manetene er en manet av typen kubemanet, og måler ikke mer enn én kubikkcentimeter i voksen alder. Den finnes i havområdene utenfor Nord-Australia.



På grunn av den meget beskjedne størrelsen er de i stand til å komme seg gjennom nett som er satt ut for å holde giftige maneter unna befolkede badeområder.

De er også tilnærmet gjennomsiktige. Kombinert med størrelsen gjør dette dem særdeles vanskelige å oppdage i vannet.

Det er ikke alltid man merker at man blir brent av Irukandji-maneten, men den blir ofte registrert som et lite stikk. Symptomene og smertene kommer ofte i løpet av en halvtime.

Det er sjeldent at folk dør av å bli brent, men den ekstreme smerten kan forårsake potensielt dødelige komplikasjoner. Kun tre dødsfall har blitt bekreftet å være forårsaket av Irukandji-maneten.