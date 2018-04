Michy Batshuayi, som er på utlån til Borussia Dortmund fra Premier League-giganten Chelsea, måtte forlate banen på båre i helgens oppgjør mot Schalke.

Det var lenge fryktet at 24-åringen hadde pådratt seg et brudd i foten, og i en hilsen på sin Instagram-konto mandag kveld går han langt i å antyde at sesongen er over.

– Vel, det er ikke gode nyheter for meg, sesongen er sannsynligvis over, og jeg vil ikke være i stand til å gi noe tilbake til Dortmund for den tilliten de har vist meg, skriver han.

Borussia Dortmund opplyser at Batshuayi har pådratt seg en ankelskade, men sier ingenting om hvor lenge angriperen er ute av spill.

Bundesliga-klubben legger imidlertid til at Batshuayi kan rekke VM-sluttspillet i Russland til sommeren.

– Batshuayi pådro seg en ankelskade mot Schalke og er trolig ute for resten av sesongen. Men å spille for Belgia i VM i Russland er fremdeles en mulighet. God bedring, Michy, skriver klubben på Twitter.

🤕 @mbatshuayi hat sich im Revierderby bei @s04 eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Ein Einsatz für die belgische Nationalmannschaft bei der WM in Russland ist im Bereich des Möglichen. Gute Besserung, Michy! pic.twitter.com/ldMoqVANdD — Borussia Dortmund (@BVB) 16. april 2018

Belgia, som blant annet møter England i sin gruppe, åpner VM mot Panama 18. juni.

Etter at Batshuayi ankom Dortmund på lån har angriperen scoret ni mål på 14 kamper for Bundesliga-klubben.