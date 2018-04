Superstjernen Mariah Carey har angivelig blitt saksøkt av sin tidligere manager og nære venninne, Stella Bulochnikov. Det skriver kjendisnettstedet TMZ.

Søksmålet skal dreie seg om kontraktbrudd, ubetalte regninger og brudd på sivile rettigheter i form av seksuell trakassering.

Ifølge TMZ skal Bulochnikov ha fylt ut juridiske dokumenter, der hun hevder at Carey misbruker narkotika, går rundt naken, og utfører seksuelle handlinger i Bulochnikovs nærvær.

– Vi vil forsvare oss kraftig mot disse tullete og grunnløse anklagene. Stella sprer falske rykter, og vi svarer ikke på løgner og trusler, sier en representant for Mariah Carey til kjendisnettstedet Page Six.

Nære venninner

Carey og Bulochnikov jobbet tett sammen i fire år, og skal visstnok ha bodd sammen på et tidspunkt. Venninnene ble omtalt som uatskillelige, og Stella skal ha vært viktig støttespiller for Carey etter at hun og investoren James Packer brøt forlovelsen sin i fjor.

I fjor høst avsluttet Carey og Bulochnikov sitt profesjonelle samarbeid. Sistnevnte hevder å ha blitt oppsagt til tross for at hun var bundet til en treårs kontrakt.

– Stella ble oppsagt på grunn av manglende evne til å gjøre jobben sin, og dårlig behandling av sin klient. Hun var ikke bundet til noen arbeidskontrakt, sier en representant om anklagen om kontraktbrudd.

Ikke første gang

Det er ikke første gang «We Belong Together»-sangeren blir anklaget for seksuell trakassering. I november 2017 forberedte sikkerhetsvakten, Michael Anello, et søksmål mot stjernen.

Anello anklaget Carey for å ha utført seksuelle handlinger i hans åsyn, og latt være å betale lønnsregninger. Han hevdet også at sangeren kalte han: «Nazi», «medlem av Ku Klux Klan» og «hvit supremacist», og at hun ikke ønsket hvite arbeidere rundt seg.

Careys representanter forhandlet med Anellos advokat, som aldri fullførte søksmålet.