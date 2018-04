Millioner har hittil sett videoen til portugisiske Kristol og venninnen hennes på festival i Brasil, hvor en mann tilsynelatende forsøker å dope dem ned. På et lite sekund putter mannen en tablett i Kristols drink, og det er først i etterkant når de ser videoen, at kvinnene forstår hva som har skjedd.

For to år siden opplevde de to venninnene Synnøve Alise Furnes og Marthe Liseth Leganger (begge 19) fra Bergen noe lignende. Da ble deres venninne dopet ned på hjemmefest.

– Vi var på en fest hos venninnen vår. Da vi kom inn døren og møtte henne var hun veldig beruset. Vi trodde hun var veldig full, men ettersom det var tidlig reagerte vi på at hun allerede var blitt så full, forteller Leganger.

Dagen etterpå dro venninnen til politistasjonen, hvor en blodprøve viste at hun var dopet ned med stoffet GHB. Hendelsen påvirket både venninnen og resten av vennegjengen.

– Dette var en hendelse som gikk inn på oss og vi ble redde, sier Furnes.

Fikk idé

I etterkant fikk de to 19-åringene ideen om å utvikle en test for å avsløre om drikke inneholder GHB, som TV 2 tidligere har omtalt. Ettersom GHB ikke påvirker utseendet til væske, er det umulig å se om en drink er tilsatt dopet. I dag er testen fortsatt på idéstadiet, ettersom de to ikke har hatt råd til å sette den ut i produksjon.

Synnøve og Marthe er i år russ, og hadde i utgangspunktet håp om å kunne ha testen med seg på russearrangementer.

– Vi rakk dessverre ikke å få den klar til vår egen russetid, men vi håper å kunne lansere det slik at andre russ kan bruke den senere. Det er fortsatt en drøm vi har, sier Leganger.

– Blir det realisert er dette absolutt noe vi anbefaler å ta med på fest. Det er så vanskelig å skille om man er dopet ned eller full, og det skal så lite til før det går veldig galt om det er GHB du er neddopet med, fortsetter hun.

De to skolelevene har i mellomtiden andre råd for å unngå å bli utsatt for neddoping på fest.

– Det er dessverre alt for lett å bli dopet ned. Men det som kan være lurt er å ha med seg et glass der man har lokk, eller en flaske med tut. Da blir det vanskeligere, sier Leganger.

– Også må man selvfølgelig alltid passe på. Men du ser jo hvor lett det kan skje i denne videoen. Hun tok jo bare øynene vekk fra drikken noen sekunder, og så rakk mannen å putte noe oppi, sier Furnes.

Politiet: – Må komme i forkant

Janne Birgitta Stømner er politiinspektør ved Forebyggende enhet i Oslo-politiet. Hun sier politiet er godt kjent med problemstillingen om neddopping.

– Vi vet selvsagt at dette er utfordrende, og jeg synes det er kjempefint at disse jentene tar tak i det og får det på dagsorden. Vi må prøve å komme i forkant, og ikke minst få dem som driver med dette for å stoppe, sier hun.

Hun oppfordrer også unge på fest til å være oppmerksomme på det som skjer både rundt seg selv og andre.

– De som er ute må passe på både å ikke drikke seg for beruset, og å passe på hverandre og egen drikke, sier Stømner.

– Oppsøk legevakt

Tina Skotnes, pressekontakt ved Dixi ressurssenter mot voldekt, er bekymret for at man ikke oppsøker hjelp tidlig nok dersom man mistenker å ha blitt dopet ned.

– Vi møter ganske mange brukere som mener de har blitt dopet ned. Men det er vanskelig å vite hva som er hva, og få oppsøker helsevesen eller voldtektsmottak for å få det påvist tidlig nok, sier Skotnes.

– Jeg vil anbefale de fleste å oppsøke legevakt, eller ta med seg den som er overstadig beruset dit, hvis man mistenker dop i drikken, sier hun.