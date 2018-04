Mandag formiddag sendte la Lørenskog ut en pressemelding, der de frir til næringslivet og kommunen for å redde klubben.

Pressemeldingen kan du lese HER.

Follestad Johansen reagerer imidlertid på flere av formuleringene, der klubben legger mye av skylden på både lokalbefolkningen, kommunen og sponsorene for den dårlige økonomiske situasjonen i klubben.

– Jeg fatter det rett og slett. De prøver å sende ut et slags frierbrev, men de gjør det bare på en helt feil måte. Da jeg leste det, trodde jeg det først var kødd. De skriver at de mangler "goodwill", og prøver å få det til å fremstå som om det er andres skyld at de er i denne situasjonen, sier Follestad Johansen til TV 2.

I pressemeldingen står det blant annet:

"Lørenskog Ishockeyklubb ligger syltynt an økonomisk. De mangler penger, sponsorer, tilskuere og goodwill fra sine nærmeste. Om lyset slukker i hallen, går det utover mange; elitelaget, ishockeyskolen, pensjonistene, Unified og breddeidretten i klubben. Er det virkelig dét vi ønsker? Og så er det bare 261 tilskuere som finner det bryet verdt å komme og heie på laget sitt. Nå blir det kanskje ikke noe lag å heie på."

Follestad mener pressemeldingen gjennomsyres av lite selvinnsikt.

– De skylder på alle andre for den situasjonen de er. Det går ikke an å gjøre det på denne måten. De må ha en selvransakelse når det har gått så til helvete, etter flere konkurser. De skal jo egentlig få skikk på et konkursbo, og da må du gå i deg selv. De har brukt pengene for dårlig. Sånn er det. Også da de lå i toppen sportslig slet de jo med å trekke tilskuere til kampene, sier Follestad.

Tidligere mandag skrev TV 2 at Norges Ishockeyforbund har innkalt Lørenskog til et møte om fremtiden, men at de ikke har fått bekreftet om klubben dukker opp.

– Måten de driver på, er ikke bra. Vi regner med at de møter i morgen, for vi er nødt til å få en avklaring på om de kan være med i GET-ligaen neste sesong. Det er mulig å redde seg inn selv om klubben blir begjært konkurs, men når det skjer flere ganger, er det ikke bra. Verken for klubben eller for norsk ishockey. De må kunne drive på en sunn måte, sa generalsekretær Ottar Eide til TV 2.

Follestad mener forbundet nå må stille strengere krav til Lørenskog - som har blitt slått konkurs flere ganger de senere årene.

– Dette er en håndsrekning fra forbundet. De inviterer Lørenskog til å sette seg ned, for å se på hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres for at klubben kan leve videre. Da må du møte opp. Problemet er kanskje at det har gått bra mange ganger før. De har alltid klart å redde seg inn, men nå må forbundet ta et standpunkt på om klubben driver bra nok eller ikke. Jeg syns også det er respektløst overfor Narvik, som i så fall kan rykke opp til GET-ligaen dersom Lørenskog ikke får lisens, sier Follestad.

Styreleder Stig Atle Johnsen står som kontaktperson i pressmeldingen, men han har ikke besvart noen av TV 2s henvendelser gjennom dagen.

– Tror du Lørenskog blir å se i GET-ligaen neste sesong?

– Når de er bundet og kneblet på denne måten, da er det egentlig ikke håp når de velger å oppføre seg på denne måten. Vi får vi se hva historien ender med, men akkurat sånn som det står nå virker det ikke som det er håp for Lørenskog i norsk hockey, understreker Follestad.