Natt til 10. desember i 2015 var en kvinne i midten av 20-årene ute på byen i Oslo.

Et annet sted i hovedstaden var en 26 år gammel mann på et utested i byen.

Ifølge statsadvokat Johan Øverberg visste de to hvem hverandre var, men de hadde ingen nær relasjon.

I løpet kvelden opprettet de kontakt. Mannen trengte et sted å sove, og han spurte kvinnen om han kunne ligge over hos henne. Hun svarte ja.

Da han kom til hennes bolig på Oslos vestkant, skal han ha blitt voldelig.

Voldtekt og drapsforsøk

I en tiltale som er tatt ut av statsadvokaten i Oslo, fremgår det hva påtalemyndigheten mener at skjedde.

Den 26 år gamle mannen skal ha slått kvinnen flere ganger i ansiktet og dunket hodet hennes i veggen før han voldtok henne.

Deretter skal mannen ha forsøkt å drepe kvinnen ved å stikke henne flere ganger med en kniv. Hun ble stukket i blant annet ansiktet, i halsen og på overkroppen.

Kvinnen klarte å beskytte seg med hendene før hun kom seg ut av leiligheten. Der ble hun ivaretatt av en nabo som kontaktet politiet.

Sparket politimann

Ifølge tiltalen skal mannen ha vært voldelig mot politiet flere ganger etter at han ble pågrepet.

I cellebilen truet han med å drepe en politibetjent. På politihuset sparket han en annen betjent i ansiktet.

Han truet også med en voldta moren til en tredje betjent som deltok i sporsikring etter pågripelsen. 11. desember ble mannen varetektsfengslet i Oslo tingrett.

– Han er tiltalt for drapsforsøk, voldtekt, vold og trusler. Dette er alvorlige forhold, sier aktor i saken, statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

Statsadvokat Johan Øverberg er aktor i saken som kommer opp for Oslo tingrett i slutten av april. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix

– Fryktet for eget liv

Kvinnens bistandsadvokat, Trine Rjukan, forteller at hennes klient er sterkt preget av hendelsene som er omtalt i tiltalen.

– Som følge av dette har hun fått nedsatt livskvalitet. Min klient gruer seg til straffesaken, samtidig som hun ser frem til at tiltalte skal stilles til ansvar, sier Rjukan.

Kvinnen hadde flere kuttskader på kroppen da hun ble undersøkt etter hendelsen.

– Hun var sikker på at hun kom til å bli drept fordi det ikke var mulig å få kontakt med tiltalte. Hun var livredd, sier Rjukan.

Trine Rjukan bistår kvinnen i 20-årene som er fornærmet i saken. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Erkjenner vold

Saken kommer opp for Oslo tingrett i slutten av april, og det er satt av ti dager til hovedforhandlingen. Statsadvokaten har tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tvungent psyskisk helsevern for den tiltalte.

Tiltalen er på fem sider. I tillegg til drapsforsøk, voldtekt og trusler mot politiet, må 26-åringen svare for en rekke andre forhold.

Han er blant annet tiltalt for å utøvd vold mot ansatte ved en institusjon han bodde på. Ved ett tilfelle skal en hjelpepleier ha blitt slått flere ganger med knyttet neve.

Også flere fengselsbetjenter har blitt utsatt for vold og trusler, ifølge tiltalen.

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, har tidligere uttalt til TV 2 at klienten er enig i at han ikke var strafferettslig tilregnelig da voldtekten og drapsforsøket skal ha skjedd.

– Min klient nekter straffskyld for drapsforsøk og voldtekt. Han erkjenner at han har utført voldshandlinger, men hans forsett var ikke å drepe, sier Henriksen.