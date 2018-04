Et helt lokalsamfunn i Figgjo i Sandnes kommune er i sorg etter at tre familliemedlemmer omkom i en brann i en campingvogn på Rennesøy natt til lørdag.

En tenåringsdatter var ikke med foreldrene på tur og blir nå ivaretatt av slektninger.

Datter mistet familien

– Det er fryktelig å tenke på at en familie har omkommet under tragiske omstendigheter, og at en jente står igjen alene, sier kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune, Pål Larsson, til TV 2.

– Tankene våre går selvfølgelig til familie og venner, sier han.

Kommunen iverksatte kriseteamet søndag formiddag. Tragedien er vond å tenke på for alle.

Vennene reagerer sterkt

– Vi må håndtere dette på en god måte, og sørge for at ungdommene på Høyland ungdomskole blir godt ivaretatt, sier Larsson.

Gutten som omkom var i 14-15-årsalderen og var elev ved skolen.

Mandag møtte en klasse ved skolen en tom pult i klasserommet. Larsson forteller at vennene reagerer kraftig.

– De jobber nå med å bearbeide dette. De snakker seg gjennom det som har skjedd så godt de kan, sier han.

Politiet er preget

Politiet driver fortsatt med teknisk og taktisk etterforskning på branntomta. Også politiet er preget av branntragedien.

– Vi kjenner på dette i dag. Det er en familie som mest sannsynlig er omkommet her, og det gjør også noe med oss i politiet, sier lensmann i Ryfylkeøynene, Bjørn Iden, til TV 2.

Ingen teorier

Krimteknikere var på plass ved brannstedet allerede lørdag formiddag og har arbeidet gjennom store deler av helgen. Likevel er de ikke nærmere å finne ut av foranledningen til dødsbrannen der en familie på tre fra Sandnes mistet livet.

– Vi har ikke mistanke om noen bestemt årsak, og derfor går vi bredt ut i etterforskningen. Det kan være alt fra gassovner, stearinlys som har veltet og en lader som sto på. Vi vet heller ikke ennå om brannen startet på utsiden eller innsiden, sier lensmann Bjørn Iden ved Ryfylkeøyane lensmannskontor til Aftenbladet.

Han vil ikke anslå hvor lang tid det vil ta før en årsak er fastslått, og om det i det hele tatt er mulig å slå noe fast. Campingvognen, terrassen og utbygget er tilsynelatende fullstendig nedbrent, og brannåstedet beskrives som vanskelig.

– Dette er et vanskelig åsted. Alt er brent, sier politiførstebetjent Hans-Christian Hetland, som var på campingplassen i søndag for å snakke med flere vitner, til samme avis.



(TV 2/NTB)