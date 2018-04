​– Jeg er veldig skuffet og lei meg. Jeg har mistet troen på at det finnes rettssikkerhet i verden, sier Mahad Mahamud til TV 2 etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden på Island.

Mahad valgte å forlate Norge i oktober i fjor, da UNE på nytt avslo å gi ham statsborgerskapet tilbake, slik Mahads advokat Arild Humlen krevde på bakgrunn av at han framskaffet nye bevis i Djibouti.

Planen til Mahad var å reise til Canada, men han strandet på Island, og søkte asyl der i stedet.

Islandske utlendingsmyndigheter avslo imidlertid søknaden i januar. Mahad anket vedtaket, men nå er det ingen bønn, Mahad må tilbake til Norge.

​– Hvordan kan de levere meg tilbake til Norge, når norske myndigheter har utvist meg? Jeg skjønner ingenting, sier han.

Islandske myndigheter har avslått asylsøknaden på bakgrunn av Dublin-forordningen, om at det er første landet du søker asyl i har ansvaret for saken.

​– Hvordan kan de bruke Dublin-avtalen mot meg? Jeg kom til Norge mange år før den ble inngått, sier Mahad.

Falt i grus

Mahad stod fram og fortalte om sin skjebne til TV 2 første gang i januar i fjor, da livet hans falt i grus etter 17 år i Norge.

Først røk statsborgerskapet, deretter det nybygde huset i Nittedal og tilslutt arbeidstillatelsen, og dermed jobben som bioingeniør ved Ullevål sykehus.

Mahad kjempet i retten for å bli trodd på at han snakket sant om at han er fra Somalia. Men Oslo tingrett ga UNE medhold, og konkluderte med at det er overveiende sannsynlig at Mahamud kommer fra Djibouti, og at han dermed løy seg til opphold i Norge.

– Det er veldig tungt å svelge å bli kalt for en løgner, uttalte Mahad til TV 2.

Politiets Utlendingsenhet (PU) påstod i retten at Mahad har en bror i Djibouti, men har ikke klart å få bekreftet dette. Djiboutiske myndigheter avviser tvert i mot at han er deres borger.

– Hvis de mener at jeg er fra Djibouti, må de jo uttransportere meg dit. Men de har sagt til meg at jeg må søke frivillig retur til landet, men jeg kan ikke søke frivillig retur til et land jeg ikke hører til, sier Mahad.

Somaliske myndigheter har gjentatte ganger bekreftet at Mahad er fra Somalia, men UNE stoler ikke på somaliske dokumenter eller uttalelser fra landets toppledere.

Krever å få jobbe i Norge

Mahad har levd uten inntekt i snart ett og et halvt år, og har ingen rettigheter i Norge.

– Jeg har ikke lyst til å reise tilbake til Norge uten å jobbe. Hvordan skal jeg greie meg? Skal de fengsle meg, eller la meg gå på gata?

– De må oppheve utvisningen og la meg arbeide. De kan behold passet mitt, men jeg vil jobbe, gjentar han.

Han viser til Venstre-leder Trine Skei Grandes uttalelser om at partiet kjempet igjennom at asylsøkere på integreringsmottak skal få jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden, og krever at han får arbeidstillatelse til ankesaken blir avgjort av lagmannsretten til høsten.

– Hvorfor får ikke jeg lov til å jobbe? Til og med kriminelle får lov til å jobbe!

Telt foran Stortinget

Advokat Arild Humlen varsler at han vil søke om utsatt iverksettelse av utvisningsvedtaket, og arbeidstillatelse for Mahad når han kommer tilbake til Norge.

– Ankesaken er berammet til høsten, og vi mener tilbakekallet av statsborgerskapet er ugyldig. Vi er optimister fordi vi kan legge fram nye bevis, som styrker hans sak betraktelig i forhold til behandlingen i tingretten, sier Mahads advokat.

UDI kan foreløpig ikke kommentere hvorfor de har akseptert å ta Mahad Mahamud tilbake til Norge, til tross for at han er utvist og er ilagt varig innreiseforbud.

Mahad har utreiseplikt fra Island 8. mai, men verken UDI eller islandske myndigheter kan gi han svar på hvordan og når han kan forlate Island.

– Hva skal du gjøre når du kommer til Norge?

– Jeg skal kjøpe meg et telt og slå meg ned utenfor Stortinget, sier Mahad.

Ankesaken starte 15. oktober i år, over ett og et halvt år etter at Mahad tapte i Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett kom med et tilbud om å framskynde ankesaken til 5. mars, men det satte Regjeringsadvokaten en stopper for.

