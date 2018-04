amLillehammer Ishockeyklubb bekreftet mandag at Stephan Vigier, David Morley og Patrick Ulriksen er ferdig i klubben.

Etter det TV 2 erfarer går nå ferden videre til Stavanger Oilers, der de presenteres onsdag.



Brett Cameron skal også være ferdig i Lillehammer, men blir ikke med til Stavanger.



Kanadiske Vigier har vært i Lillehammer i to år, og ble klubbens toppscorer denne sesongen med 27 mål i serien.

I sluttspillet la han på ytterligere seks mål, da Lillehammer tok seg til NM-finalen for første gang på 24 år.

Der ble det sølv, etter å ha tapt finaleserien 1-4 - mot erkerival Storhamar.

Oilers hadde derimot deres svakeste sesong på ti år, med sjetteplass i serien og exit i kvartfinalen i sluttspillet.

I starten av april ble det kjent at Oilers trener, Pål Gulbrandsen, er ferdig i klubben. Hvem som tar over er fortsatt usikkert, men det er tydelig at det nå tas grep i Stavanger.