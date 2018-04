I februar viste Bloggerne-profilen Anne Brith Davidsen (42) frem sin nye kjæreste Erik Skaar (32) på den røde løperen under Vixen Influencer Awards.

Der kunne paret fortelle at de ble kjent på datingappen Tinder.

Det har nå gått omtrent fire måneder siden de først møtte hverandre, og nå er paret inne på tanken om å snart bli samboere.

Leter etter hus sammen

Det forteller paret til TV 2 da vi møter dem på et pressetreff i forbindelse med den nye Bloggerne-sesongen.

– Først må vi se om vi finner et hus. Det er mange hensyn å ta med barna og deres aktiviteter, og Erik sin jobb i Bærum. Det er en kabal som skal gå opp. Vi har vært og sett på hus sammen i Bærum, Lørenskog og Sørumsand, så vi holder alle muligheter åpne. Men vi har ikke funnet drømmehuset ennå, sier Anne Brith til TV 2.

– Og drømmegarasjen, skyter Erik inn og ler.

– Hva tenker dere om å bli samboere?

– Vi passer bra sammen. Vi er litt gammeldagse og liker den tradisjonelle rollefordelingen, så jeg er på kjøkkenet og lager mat, baker og vasker klær, mens Erik vasker bil, klipper gress og måker snø, sier Anne Brith.

På sin blogg har Anne Brith skrevet flere innlegg om at de er på utkikk etter et hus sammen, og nylig fortalte hun i et blogginnlegg at de begynner å få det travelt:

Huset hun og hennes fire barn leier i Sørumsand er nå solgt, og de må finne seg en ny plass å bo før august.

– Har det veldig bra sammen

Anne Brith er både enig og uenig i at forholdet mellom henne og Erik har gått fort fram.

– Det føles riktig, så da er det ikke noe vits i å vente. Vi har det veldig bra sammen, og vi må ikke følge et visst skjema. Men samtidig trenger vi å være sammen en sommer, en høst, en vinter og ei jul, og vi trenger å bli kjent på alle merkedagene, sier hun.

– Og vi trenger å være glade i hverandre i hverdagen. Mitt liv er masse glam innimellom, men så er det raskt tilbake til hjemmet med fire barn. Det er der han må passe inn, legger hun til.

Erik forteller at han ikke hadde lest kjærestens blogg eller sett henne i Bloggerne før de møtte hverandre.

– Jeg har aldri opplevd å være sammen med en blogger før, så det er noe helt annet. Men det er lærerikt å se hva hun går gjennom. Vi har ofte diskusjoner langt utover kvelden, hvor vi spiller på hverandre. Det er mye man skal reflektere over, sier han.

– Jeg bruker henne for det hun er verdt også, om jeg har problemer. Det er greit å ha en sparringspartner å snakke med, sier Erik, som driver et pizzabakeri i Bærum.

PÅ RØD LØPER: Paret viste seg først sammen på Vixen Influencer Awards i februar. Her er de på den røde løperen sammen med de tidligere «Paradise Hotel»-deltakerne Morten Botten, Andrea Sveinsdottir og Sofie Caroline Nilsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Aldersforskjell

Da Anne Brith viste frem sin utkårede på prisutdelingen Vixen Influencer Awards tidligere i år, var aldersforskjellen mellom dem et tema. Hun er nesten elleve år eldre enn han.

Men paret bryr seg ikke om at aldersforskjellen diskuteres.

– Det verste som kan skje, er å ikke bli snakket om, sier Anne Brith.

– Jeg tenker ikke over alderforskjellen i hverdagen i det hele tatt. Om jeg hadde vært en mann, hadde noen tenkt på det da? Hadde det vært et tema da? Man blir satt i bås med en gang og plassert sammen med Linni og Vendela, legger hun til.

Bloggeren henviser til Linni Meister (32) og Vendela Kirsebom (51), som begge har kjærester som er minst ti år yngre.

– Jeg tenker ikke over det, før man tar det opp. Anne Brith er jo litt ungdommelig, sier Erik.

De røper derimot at ett problem har dukket opp på grunn av de elleve årene som er mellom dem:

– Vi merker ikke mye til aldersforskjellen, annet enn når vi skal høre på musikk. Jeg er glad i 80-talls-slagere, mens han liker musikk fra 90-tallet. Vi spøker mye med det, sier Anne Brith.

PÅ FEST: Her er Anne Brith Davidsen og Erik Skaar fotografert sammen på premierefesten til den åttende sesongen av Bloggerne. Foto: Espen Solli/tv 2

På date med kamera

Denne våren sendes den åttende sesongen av dokuserien Bloggerne på TV 2 Livsstil, og her TV-får seerne bli med Anne Brith på date.

– Jeg har vært på date med kamera, og det var veldig kleint. Stakkars han som var med, sier Anne Brith om daten som fant sted i fjor høst, før hun traff Erik.

– Det blir kanskje litt rart for Erik å skulle se det på TV, men det blir ingen klinescener, sier hun.

Dette er Anne Briths tredje sesong av Bloggerne, og hun er mer åpen enn noen gang, forteller hun.

– Jeg har blitt mer komfortabel foran kamera, jeg tør mer og er mer ærlig. Man må være hundre prosent ærlig og gi alt om man skal være med på dette. Jeg er meg selv, på både godt og vondt, sier hun.

​Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag.