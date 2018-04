JBL er brukervennlige og får skryt for lydkvaliteten og støydempingen. Særlig positivt er det at støydempingen har minimal effekt på selve lydkvaliteten til musikken. Dessverre går komforten ned over tid og de kommer heller ikke med noen løsning for oppbevaring under transport.

Positivt:

Fin diskré design.

Bra lydkvalitet.

Støyreduseringen endrer ikke lyden nevneverdig.

Negativt:

Ingen oppbevaring for transport.

Ingen adapter følger med.

Tvilsom komfort i lengden.

Terningkast 5