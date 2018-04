Skuespiller John Stamos, mest kjent som Uncle Jesse i TV-serien «Under samme tak», har blitt pappa for første gang i en alder av 54.

Søndag kveld ønsket han og kona Caitlin McHugh (32) sønnen Billy velkommen. Det annonserte Stamos i et rørende innlegg på Instagram.

– Fra nå av vil de beste delene av meg være min kone og min sønn. Velkommen Billy (oppkalt etter min far), skrev han under et bilde av den nyfødte sønnen.

Skjulte svangerskapet

Nyheten om at Stamos skulle bli pappa kom i desember i fjor. Da var kona, som også er skuespiller, allerede noen måneder på vei.

Paret giftet seg i en privat seremoni i februar i år. Kun familie og nære venner var til stede.

Møttes på settet

McHugh og Stamos møttes på settet til den romantiske komedien «Ingenue-ish». En kortfilm de både skrev sammen, og spilte hovedrollene i.

– Jeg er veldig glad for at vi overlevde innspillingen av filmen. De sier jo at: «Klarer man å lage en film sammen, kan man mestre alt», sa McHugh i et intervju med Entertainment Tonight i januar.