Mektige Torbjørn Johannson i Norgesgruppen hadde forsonet seg med at konkurrenten Coop skulle overta for Spar som sponsor for landslaget.

– Jeg likte det ikke, spesielt fordi jeg mener vi hadde en muntlig avtale med langrennsledelsen om å fortsette samarbeidet som sponsor. Men da TV 2 meldte at Coop skulle overta, anså jeg meg ferdig med saken, forteller Johannson.

I forrige uke smalt likevel bomben. Coop var satt på sidelinjen.

– Hva skjedde så? Coop trodde også at de hadde en avtale, faktisk skriftlig, men plutselig var det Coop som følte seg snytt, Norgesgruppen fortsetter som sponsor?

– Jeg fikk mange reaksjoner fra skimiljøet. Folk lurte på hva som skjedde. Det var faktisk løpere som sa at de ville at jeg skulle fortsette som sponsor. Det gikk en faen i meg. Jeg tok kontakt med skiledelsen, forhørte meg om avtalen virkelig var i boks. Ingen avtale var undertegnet. Jeg fikk også vite at kvinnelandslaget hadde ledig reklameplass og sendte avgårde et nytt tilbud. Jeg klarte rett og slett ikke se for meg å se at jeg skulle se langrenn på TV til vinteren der alle de norske hadde Coop-merke på skidressene, forklarer Johannson til TV 2.

Coop raste

Coop var i harnisk etter at de ble vraket.

– Vi ser på oss som et stort og seriøst selskap som har et samfunnsansvar. Vi er vant til forhandlinger med både store og små aktører, men vi har aldri opplevd maken til den håndteringen som Skiforbundet har hatt med Coops sponsoravtale med langrenn, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til TV 2 i forrige uke.

Administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig i Skiforbundet mente imidlertid at de har opptrådt ryddig.

– Jeg oppfatter ikke at vi har hatt en dårlig prosess med Coop. Vi har hatt en god forhandling i mange runder, med åpen dialog. Vi avventer så til vi har et styrevedtak fra begge parter. De gjør vi et vedtak som avviser avtalen, så jeg kjenner meg ikke igjen i det de mener der, sier han til TV 2.

Johaug straks tilbake

Han legger til at han etterpå har fått svært mange hyggelige hilsener fra skifolket.

Gjennom ASKO har Johannson vært sponsor for Therese Johaug i over ti år. ASKO har egne sponsoravtaler også med løperne Marit Bjørgen og Birgitte Skarstein.

– Det blir flott å få Therese tilbake i løypa, sier Johannson.

Therese Johaug har onsdag sonet ferdig sin dopingdom på 18 måneder.

Ukjent pris

TV 2 får vite at avtalen med langrennslandslaget varer i tre år. Johannson vil ikke si noe om hvor mye dette koster.

– Det koster naturligvis noe mer for oss siden KIWI nå blir sponsor for kvinnelandslaget.

Norgesgruppen eier butikkene MENY, KIWI, SPAR og Joker.