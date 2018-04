Det er ikke så mange biler som ser like "giftige" ut, som en spygrønn Dodge Viper. Den utagerende fargen og muskuløse designet er for øvrig ganske så treffende. Viper er nemlig en kjøremaskin av de sjeldne.

På bruktmarkedet ligger det til en hver tid 5-10 Viper til salgs i Norge.

Akkurat nå er bilen vi omtaler her den billigste. 1993-modellen har gått 46.000 kilometer – og blir din for 479.000 kroner.

V10-motor

Da Viper første gang dukket opp som troll av eske i 1992, var den akkurat så macho som en amerikansk muskelbil skal være. Pluss litt til.

Oppskriften var like amerikansk og enkel, som genial. Det hadde funket før – og det funket igjen. Potent motor, svære eksosrør, racinginspirert interiør – for ikke å snakke om motorlyden ...

Alt pent innpakket i et ekstremt tøft karosseri. Det gikk akkurat som Dodge hadde regnet med. Bilen ble en "snakkis" – og en suksess, den gangen.

Viper har et tidløst og klassisk design – med et langt og ruvende panser, to seter og lav sittestilling. Illustrasjonsfoto

Superbilen ingen vil ha

Stoppet opp

Men etter hvert dalte salget. Andre generasjon av grombilen ble aldri den suksessen Dodge hadde håpet på. Selv ikke en brølende 8,5-liters (!) V10-motor på 649 hk klarte å få fart på interessen.

Til slutt ble det i fjor avgjort at man skulle avslutte produksjonen. For godt.

Men det er som nybil. Vi har en sterk følelse av at brukte Vipere kommer til å leve videre lenge. Og nå har du sjansen til å sikre deg et eksemplar.

Og siden dette neppe er bilene som selges mest av i Norge – har du nok litt forhandlingsgrunnlag når det gjelder pris.

Klikk her for å se hele annonsen

Åpen bil

Den åpne toseteren har en gigantisk 8-liters V10-motor under det lange panseret. Den byr på drøyt 400 hk. Det er nok til å sende den fra stillestående til 100 km/t på rett under 5 sekunder.

Toppfarten, om du skulle finne på å ta den med på bane eller på ferie til Tyskland, er 240 km/t.

I annonsen står det for øvrig at det følger med hard top, og at bilen er velholdt. Bildene gir oss i alle fall ingen grunn til å tvile på akkurat det.

Du kan spare mye på å importere drømmebilen selv: ​

Interiøret byr ikke akkurat på opplevd kvalitet av typen tysk premium. Og ikke får du aircondition på denne årsmodellen av Viper. Men frisk luft har du ubegrenset tilgang på ... Illustrasjonsfoto

Mangler dørhåndtak

Men det mest praktiske å leve med, er Viper ikke. Den er designet og produsert som en hardecore sportsbil – og det medfører et par praktiske utfordringer.

Den har for eksempel ikke dørhåndtak på utsiden. For å komme inn må du først åpne sidevinduene og bruke håndtaket på innsiden av døren til å åpne opp.

Airbag er det heller ikke. Her skulle det spares vekt. Viper ble i starten heller ikke levert med aircondition. Men det er jo en cabriolet, da ...

Gammel bilkjenning står opp fra de døde: ​

Krever sitt

Viper er altså en sjelden bil i Norge. Den er også ganske krevende når det kommer til oppfølging, forbruk og forsikring.

Men har du noen gang sittet i en Viper og kjent vinden rive i håret mens lyden av V10-motoren blander seg med fuglekvitter en vakker solskinnsdag, så glemmer du raskt den slags bagateller.

Livsnyter, sier du? Da tror vi dette er bilen for deg!

Vi gjør oppmerksom på at Autodb og Broom har samme eier.

Endelig tok salget av – men da var det for sent