Arne Strand overlevde terrorangrepet i Kabul i januar. Nå forteller han for første gang sin historie.

Han er fortsatt avhengig av krykker for å gå og det er ennå uvisst om foten noen sinne vil bli helt bra igjen. Arne Strand er likevel tilbake i jobb på Christian Michelsens institutt i Bergen, tre måneder etter det dramatiske terrorangrepet mot Hotell Inter Continental i Kabul.

– Jeg har vært veldig heldig, innrømmer han i intervjuet med TV 2.

SE HELE INTERVJUET I 21-NYHETENE.

Troverdig sikkerhet

Det var i midten av januar at Strand ankom Kabul og sjekket inn på det nyoppussede hotellet i åsen like nordvest for den afghanske hovedstaden. Forskeren og hjelpearbeideren har reist og jobbet i Afghanistan i mer enn 30 år.

Denne gangen skulle han tilbringe 14 dager i byen; med møter, samarbeidsprosjekter og rådgivning.

Det har vært mange terroranslag mot utlendinger i Kabul de siste årene, men sikkerheten ved Inter Continental virket tilfredsstillende.

– Det var to ringer med sikkerhetsvakter med hunder, som så troverdige ut. Men som alltid i Afghanistan er ikke ting alltid slik de ser ut, forteller han.

Ble sluppet rett inn

Terroristene som ankom hotellet på kvelden den 20. januar ble nemlig sluppet rett gjennom sperringene.

Da angriperne tok frem sine våpen, stakk vaktene av. Trolig var de blitt bestukket av Taliban.

– Jeg satt i matsalen og hadde akkurat forsynt meg. Jeg tror det var i åtte - halv ni-tiden på kvelden. Så hørte jeg pistolskudd utenfor, forteller forskeren.

Strand skjønte umiddelbart at et terrorangrep var på gang og rømte sammen med kjøkkenpersonalet opp i tredje etasje. Der søkte han tilflukt på rommet sitt, mens han hørte hvordan terroristene gikk gjennom gangene og oppsøkte rom der de visste det bodde utlendinger.

Denne informasjonen hadde de tydeligvis skaffet seg på forhånd, mener Strand som begynte å barrikadere seg i frykt for at de skulle finne også ham.

– Jeg brukte stoler, bord, en koffert som var full av rapporter og bygde det jeg mente var en effektiv sperre.

Så ringte han Norges ambassade i Kabul for å fortelle om situasjonen. De satte ham i kontakt med de norske spesialsoldatene som i flere år hatt base i Kabul, som mentorer for den afghanske anti-terrorenheten CRU. Sammen med sine afghanske kolleger var de på vei til åstedet for terroraksjonen.

Men i mellomtiden dukket en ny fare opp.

Røyk og varme

Hotellet hadde begynt å brenne.

– Det begynte å komme røyk. Jeg tenkte da at de hadde satt fyr på hotellet for å få folk ut av rommet og deretter likvidere dem, sier Strand.

Afghanistan-eksperten gikk dermed ikke i terroristenes felle og trakk seg inn på badet, der det var en ventil som kunne gi ham frisk luft. Men røyken ble tettere, og det ble varmt.

– Antakelig på grunn av røyk og varme, forsvant jeg ut. Jeg besvimte, enkelt og greit.

Han vet ikke hvor lenge han var bevisstløs, kanskje opptil to timer. Da han kom til seg selv trakk han ut på verandaen der han fikk gjenopprettet kontakten med spesialsoldatene. Men dramaet var langt i fra over. Det pågikk fortsatt kamper inne i hotellet og det var utrygt å gå ut i korridoren. De norske soldatene gjorde det de kunne.

Marinejegere på taket av hotellet mot slutten av hendelsen.

– De kastet opp et flatt, veldig sterkt tau som jeg ble instruert om å knytte godt fast og så fire meg ut ved bruk av dette.

Falt over sju meter

Det var langt ned, og det var lenge siden han hadde klatret i tau, men Strand skjønte at dette var hans eneste vei ut.

– Om det var mine dårlige knuter, at rekkverket var blitt forvitret av varmen eller at lungekapasiteten min var blitt dårlig på grunn av røyken vet jeg ikke. Men på et eller annet tidspunkt så datt jeg.

Møtet med bakken ble hardt. Han har senere fått rede på at han må ha falt mellom sju og ni meter. Men til alt hell falt han med beina først.

– Jeg var strålende fornøyd når jeg sto på bakken og noen snakket norsk til meg, forteller han.

– Men jeg kjente umiddelbart at det var noe galt med foten, for jeg klarte ikke å reise meg opp uten hjelp

Flaks i uflaks

I virkeligheten hadde lårbeinet brukket og hælen blitt knust i fallet. De norske soldatene så at det ikke sto så bra til og fikk fraktet ham til et amerikansk militærsykehus i Kabul.

Opprørerne barrikaderte seg i suiten i hotellets øverste etasje. Etter mange timer med vedvarende skyting og eksplosjoner kjemper CRU 222 fortsatt mot opprørerne.

I tillegg til bruddene hadde han fått store røykskader og legene mente det hastet med å få ham til Norge. Strand ble lagt i kunstig koma og spesialfly ble rekvirert for å frakte ham hjem. Først fire dager senere våknet han opp på Haukeland universitetssykehus.

– Det er en ekstrem flaks å falle så høyt uten å knekke rygg eller slå hodet, ikke knekke noe mer enn en fot, reflekterer han i dag.

Takker for livet

Tilbake på jobb i Bergen, tre måneder senere er han ikke i tvil. Uten de norske spesialsoldatene hadde han ikke sittet her i dag, og han er full av takknemlighet overfor sine redningsmenn.

– Takk for livet! Det er så enkelt.

Arne Strand brenner fortsatt for Afghanistan og for det afghanske folk og håper også i årene som kommer å kunne bidra til en positiv samfunnsutvikling i det korrupsjons- og krigsherjede landet. Men når eller om han reiser tilbake dit, er han usikker på.

– Det jeg har sagt til mine afghanske venner er at nå må de for faen få en fredsavtale på plass. For da kan jeg komme tilbake. Jeg har en avtale med familien at jeg ikke reiser tilbake før det er trygt. Men jeg har også en avtale om at hvis jeg reiser kan de de bli med.

Fornøyd med oppdraget

Sjef for Forsvarets spesialstyrker, Torgeir Gråtrud, sier det ikke er tvil om at de norske marinejegerne bidro til at Strand i dag er i live.

– Det er en del av oppdraget vårt, og vi redder også mange som ikke er nordmenn. Det er også viktig å merke seg, sier Gråtrud.

Flere av hotellets etasjer var utbrent som følge angrepet. Bilde er fra de øverste etasjene i hotellet.

Han forteller at operasjonen i Kabul varte i 17 timer. Det var viktig å få Strand, som oppholdt seg i hotellets øvre etasjer ut av bygget.

– Veien ned var et tau,som Arne Strand skulle bruke for å fire seg ned til våre folk på bakken. Dessverre landet han litt hardt, fordi tauet røyk ved knuten.

Da dramaet var over var de øverste etasjene helt utbrent.

– En del opprørere hadde forskanset seg på hotellet. Det var et krevende oppdrag, men det ble løst på en veldig god måte. Det viser at den afghanske spesialstyrken holder et høyt nivå.