Over 3.000 nordmenn har betalt depositum på 20.000 kroner, for å være tidlig ute i køen når Audi kommer med sin første elbil.

e-tron heter den, og er en fullvoksen SUV. Nykommeren går rett i konkurransen mot Teslas Model S og X – samt nye Jaguar I-Pace.

e-tron skal komme til Norge mot slutten av året, men Dan Remy Sørensen fra Kvelde har allerede sett den.

Han var nemlig på helgetur til Edinburgh sist helg, da to kamuflerte testbiler dukket opp:

De siste testene

– Jeg fikk øye på bilene i en tilfeldig sidegate like ved hotellet vi bodde på, Novotel sentrum. Størrelsesmessig så det veldig "medium SUV" ut. Jeg sikret meg bildet ettersom bilene var kamuflert, forteller Dan Remy.

Først i følget er det som ser ut som en litt større bil enn e-tron. Så følger den elektriske SUV-en, hakk i hæl.

Her er altså Audi ute og gjør noen av de siste testene av bilen. På bilutstillingen i Geneve i mars i år, avduket de en spesialkamuflert prototype av e-tron.

e-tron ligger an til å bli en av Norges mest solgte biler neste år, i alle fall hvis Audi klarer å levere nok biler til landet. Foto: Privat.

Treffer på alle områder

Der fortalte de også at 250 prototyper av bilen nå skal tilbakelegge mer enn fem millioner kilometer under til dels ekstreme forhold på fire ulike kontinenter, inkludert grundig testing på skandinaviske vinterveier. Her er det altså skikkelig innspurt.

For Audi er det naturligvis svært viktig å treffe på alle områder når de starter en satsing som dette. Samtidig endrer elbil-teknologien seg kjapt, derfor blir det også ekstra viktig å kunne fintune på bilen helt fram mot produksjonsstart.

Audi lover at e-tron skal ha god plass til fem, og mye bagasje. Som vanlig på elbiler ligger batteriene i bunnen av bilen, det frigjør mye plass.

Slik ser prototypen av Audi e-tron ut. Audi må se seg slått av Jaguar I-Pace som lanseres noen måneder tidligere, bortsett fra det er de svært tidlig ute med elektrisk SUV.

Tre elbiler på to år

Rekkevidden legger ifølge Audi til rette for langturer. Det vil nok i praksis si at den havner et sted mellom 400 og 500 kilometer, kanskje også mer. For det norske markedet er det naturligvis svært attraktivt at den kommer med firehjulstrekk.

I 2020 skal Audi ha tre helelektriske biler i porteføljen, med Audi e-tron først ut. Så følger den produksjonsklare utgaven av SUV-konseptet Audi e-tron Sportback concept og deretter en mer kompakt elbil.

I 2025 har Audi lansert minst 20 elbiler og ladbare hybrid-biler, fordelt på ulike segmenter og konsepter.​

