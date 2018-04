– Det er en sannsynlig sammenheng, uten at man vet hvorfor, sier Kristin Paaske Anfinsen, diplomat (europeisk spesialist) i indremedisin hos hund og katt ved NMBU Smådyrklinikken.

– Jeg gir ikke slike godbiter til min hund, og da synes vi det er på sin plass å advare andre også, fortsetter hun.

Nyresykdom

Veterinærene ved NMBU har den siste tiden registrert en økning i tilfeller av nyresykdommen Fanconi syndrom hos hund. Årsaken er usikker, men mye tyder på at sykdommen kan kobles til tørkede godbiter av kylling, and og søtpotet. Et annet fellestrekk synes å være at produktene er importert fra Asia.

– Vi har ikke entydige bevis på denne sammenhengen og ønsker derfor å være forsiktige. Mistanken kommer fra data i andre land. I USA er det siden 2007 registrert flere tusen tilfeller av sykdommen. Til tross for omfattende testing har de ikke klart å påvise bestemte stoffer som kan være årsak til Fanconi syndrom, men sykdommen ser ut til å ha sammenheng med inntak av tørkede godbiter fra and, kylling og søtpotet importert fra Asia, sier Anfinsen.

Sjelden tilstand

Den siste tiden er det rapportert om noen titalls tilfeller av den uvanlige sykdommen i Norge. Til sammenligning registrerte man tidligere et par tilfeller i året.

Ut fra intervjuer med hundeeierne om hva hunden spiser, kan det se ut til at det er en sammenheng mellom enkelte typer tørkede godbiter og utvikling av sykdommen.

HUNDESNACKS: De fleste hunder setter pris på en tyggepinne med tørket kjøtt surret rundt. Foto: Colourbox.com

Symptomer på sykdommen er først og fremst at hunden begynner å drikke store mengder vann. Brekninger, mageproblemer, dårlig appetitt, og generell slapphet kan også forekomme.

De fleste hundene blir friske i løpet av noen måneder når de ikke lenger får slike godbiter. Enkelte hunder kan likevel få en varig nyreskade, og i verste fall kan nyresykdommen ha dødelig utgang.

Individuelle forskjeller

Små hunder ser ut til å være mest utsatt for å bli syke. Årsaken til det er usikker, men det kan skyldes at små hunder får mer godbiter i forhold til kroppsvekten enn store hunder.

– Men vi har også hatt en syk schäfer, så store raser berøres også. Dette kan også være individavhengig, sier Anfinsen, og fortsetter:

– Vi vet også at druer og rosiner kan gi nyreskader hos hund, men vi vet ikke hvilket stoff det er som fører til skadene. Også her har det vært spekulert i om det kan være individuelt, altså at enkelte hunder ikke reagerer på druer i det hele tatt, mens andre blir syke, sier hun.

Anfinsen legger til at selv om man ikke har gode vitenskapelig bevis for sammenhengen mellom tørkede godbiter og Fanconi syndrom, er det enkelt å unngå risikoen.

– Det er ikke noe problem å la være å gi slike godbiter, og da er det ingen grunn til å ta den sjansen, understreker hun.

Importerte godbiter

U.S. Food & Drug Administration i USA (FDA) opplyser at de har registrert 1140 hundedødsfall som knyttes til tørket snacks av kylling, and og søtpotet. Mange av produktene er importert fra Kina.

«Selv om det er umulig å konkludere utvetydig i hver enkelt sak om hendelsene ble forårsaket av å spise kjæledyrsnacks, mener FDA fortsatt at det er en det er en forbindelse mellom noen av rapportene og fortæring av tørket snacks», skriver FDA.

Også svenske veterinærmyndigheter har bedt folk være forsiktige med å gi mye tørket kylling til hunden. Distriktsveterinärerna, som er representert over hele Sverige og er en del av statlige Jordbruksverket, fortalte i mars historien om dvergdachsen Kalle på et knapt år.

Kalle ble dårlig, og veterinæren konstaterte nyresvikt. Eieren fortalte at Kalle hadde fått tørket kylling som belønning de siste månedene.

«Distriktsveterinärerna vil gjøre deg oppmerksom på at chicken jerkys kan gi nyreskader ved fortæring hos hund», skriver de i en Facebook-post.

Ble friske når de kuttet tørket kylling

– Det er et ganske uvanlig problem at hunder får sukkerlekkasje fra nyrene. Vi funderte hva det kunne bero på, og fant ut at mange hundeeiere fortalte at de hadde gitt sine hunder chicken jerkys. Når de sluttet å gi chicken jerkys, ble de fleste hundene friske igjen, sier Maria Karlsson, overveterinær for smådyr hos Distriktsveterinärerna til TV 2.

Karlsson kjenner ikke til at svenske hunder har dødd som følge av tilstanden, men sier at de fleste hundeeiere er veldig oppmerksomme på sine dyr og oppsøker veterinær når de blir dårlige. Om hunden får hjelp tidlig, er det gode sjanser for at den blir frisk igjen.

Distriktsveterinärerna understreker at de ikke er ute etter å skremme hundeeiere, men å hjelpe dem til å gjøre bevisste valg om godbiter til hunden.