Det er ikke rart det blir litt kaos, når godt over 200 av Norges råeste sports- og superbiler står parkert utenfor den eksklusive bilforretningen Autoxo på Høvik.

Folk stopper opp og vandrer måpende rundt blant bilene, mange filmer med mobilen og både voksne og barn glaner når de kjører forbi.

Vi skal være med på vårens vakreste eventyr: Vårsleppet til Autoxo. Og påmeldingen er rekordhøy.

Surrealistisk

Daglig leder, Olav Medhus, ønsker velkommen og forteller om planene for dagen. Kort fortalt: En flott kjøretur fra Høvik til Strømstad, via noen morsomme småveier - og en pit stop på veien.

Det er nesten litt surrealistisk å se så mange flotte biler samlet på et sted i Norge. Det er åpenbart at det har skjedd ting med tanke på janteloven og folks økonomi, de siste årene.

Lov å skille seg ut

Det er ikke lenger fy-fy å kjøpe seg en Lamborghini eller Ferrari, eller andre biler som er alt annet enn A4. I stedet blir de sett på eksotiske bidrag til en ellers litt traust bilpark.

Folie har også blitt mer populært de siste årene. Og bidrar til å flere av bilene skiller seg enda mer ut.

Her er det Maserati, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Bentley, Ferrari og McLaren – og naturligvis er BMW, Mercedes og Audi også godt representert.

Øredøvende

Utkjøringen er et syn. Det er mange som har lagt ned en solid jobb med vårpussen, før oppmøte. Det blinker i krom, felger og blankpolert lakk.

Likevel det er først og fremst en frenetisk og øredøvende symfoni av en rekke illsinte motorer, som imponerer mest. Endelig få de fri tøyler og fri eksos. På en slik dag får miljø være miljø ...

Lydbildet varierer fra bil til bil – men alle har sin sjarm (se video øverst i saken – fortell hvilken du synes låter best).

Ingenting å bevise

På veien nedover mot Sverige går det i fornuftig tempo. De aller fleste har tatt oppfordringen til Medhus før avreise til seg:

– Alle vet at disse bilene går fort. Vi trenger ikke å bevise det i dag. Det kan vi gjøre på bane.

Han har nemlig en løsning for det også. Autoxo arrangerer banekjøring på Rudskogen denne helga. For de som skal dit, er denne turen bare for oppvarming å regne ...

Populært syn

Men det er klart. Når du kjører forbi folk som står i veikanten og vifter med flagg og viser tommel opp – er det nesten dårlig gjort å ikke gi litt tilbake. I form av litt lyd!

Det er mange som kommer til å ha litt å fortelle om når de kommer på skolen eller jobben, etter at denne rekken av biler har rullet forbi.

For Autoxo er dette en måte å knytte til seg kundene – og dele entusiasmen rundt bil.

Flere arrangement

Det er forresten ikke det eneste de gjør. Senere i april er det banekjøring på Rudskogen, det er samkjøring nedover i Europa, sommerslepp, sørlandstur og ikke minst sesongavslutning med høstslepp.

– Det er veldig hyggelig og morsomt å kunne samle så mange flotte biler og flotte folk. Disse bilene skal jeg brukes også, ikke bare stå utstilt, sier Medhus.

Salget av biler i superbil- og sportsbilklassen blir bare bedre og bedre - godt hjulpet av generelt god økonomi blant nordmenn, lav rente, lavere avgifter på slike biler og økt utvalg av modeller.



