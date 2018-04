Lørenskog har ikke signert en eneste kontrakt for kommende sesong, og det er fortsatt usikkert om klubben blir å se i Get-ligaen neste sesong.

Norges ishockeyforbund har kalt klubben inn til et møte tirsdag, men har fortsatt ikke fått bekreftet om de dukker opp.

– Vi har kalt inn Lørenskog til et møte i morgen, men ikke hørt noe fra dem. Vi i forbundet vet egentlig ingenting om klubbens økonomiske situasjon og fremtidsutsikter - annet enn hva vi har hørt gjennom media, forteller generalsekretær Ottar Eide til TV 2.

I tillegg til skral økonomi står nå også klubben uten daglig leder etter at Mats Wibe-Lund trakk seg fra stillingen for noen uker siden.

– Måten de driver på er ikke bra

Mandag formiddag sendte styreleder og deleier, Stig Atle Johnsen, ut en pressemelding. Der understrekes det at den økonomiske situasjonen er tung. I fjor hadde klubben cirka fem millioner kroner i kortsiktig gjeld, mens de nå har rundt én million kroner i gjeld til leverandører.

"Vi hadde en drøm, og det var å spille med og mot de beste lagene i Norge. I ti år har vi klart det. Men nå ser det svart ut. Nå trenger vi litt hjelp av hockeyvenner."

Det har også vært kjent at flere spillere ikke har fått utbetalt lønninger, og minst én spiller endte opp med å trekke klubben for retten. Forsatt henger de etter med spillerlønninger, og pressemeldingen kan toles som et slags frierbrev til næringslivet for å sikre klubbens videre eksistens.

Lørenskog har tidligere blitt slått konkurs, men har klart å stable seg på beina etter at eierne har garantert for underskuddet.

Norges ishockeyforbund kan ikke garantere at klubben får lisens for kommende sesong.

– Måten de driver på, er ikke bra. Vi regner med at de møter i morgen, for vi er nødt til å få en avklaring på om de kan være med i GET-ligaen neste sesong. Det er mulig å redde seg inn selv om klubben blir begjært konkurs, men når det skjer flere ganger, er det ikke bra. Verken for klubben eller for norsk ishockey. De må kunne drive på en sunn måte, understreker Eide.

Norges ishockeyforbund stiller krav til klubbene om positiv egenkapital for å få innvilget lisens for 2018/2019-sesongen.

– Jeg har vært langt nede

Trener Kenneth Larsen har ett år igjen av kontrakten, og legger ikke skjul på at situasjonen er utfordrende.

– Det er vanskelig å bygge et lag når vi ikke veit hva rammene og forutsetningene er. Uten et A-lag vil det også gå utover juniorlagene naturligvis. Jeg må innrømme at jeg har vært langt nede, og når alle andre lagene utvikler seg kan ikke vi henge igjen i en hall der vi ikke kan gå på do i pausene og jeg ikke har nett på kontoret mitt en gang, sier Larsen til TV 2.

Til tross for en meget lite positiv pressemelding sier han at styret ønsker en videre satsing. Om det er realistisk vil tiden vise.

– Jeg fikk beskjed fra styret i dag at vi skal jobbe videre med nøkterne ressurser. Så signalet er at vi skal prøve videre satsing, men hva budsjettet blir vet jeg ikke ennå, understreker Larsen.