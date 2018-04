I 2014 startet Volvo sin største modelloffensive noensinne. Da lanserte de helt nye XC90, som siden har blitt etterfulgt av en rekke nye modeller.

Etter at de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely, måtte Volvo på mange måter starte på nytt. Store beløp har blitt investert i teknologi og nye plattformer. Ambisjonen er å vokse kraftig og for alvor ta opp konkurransen mot de tyske premium-merkene Audi, BMW og Mercedes.

Kommer i høst

Men nå skal de bremse på lanseringstakten av nye modeller. Volvo gjør seg nemlig klar for en annen viktig omstilling: Nemlig til elektriske biler.

Svenskene har allerede ladbare hybrid-utgaver av sine store biler. I høst kommer turen til den kompakte SUV-en XC40. Og så er det klar for elektrifisering av hele utvalget. Det betyr både ladbare hybrider – og rene elbiler.

XC40 starter altså denne offensiven. Den ferdige produksjonsmodellen skal være klar allerede i høst, og da med betegnelsen T5 Twin Engine.

Så langt selges XC40 med "bare" bensin- og dieselmotor. Det har nok begrenset salget i Norge noe.

Første elbil

XC40 er første modell med den helt nye drivlinjen. Den vil bestå av en nyutviklet 3-sylindret bensinmotor på 1,5 liter. Denne skal naturligvis samarbeide med en elmotor. Og det som er helt nytt i denne sammenheng er at bensin- og elmotoren smeltes sammen til én enhet, i motsetning til dagens T8-drivlinje, hvor motorene er adskilt.

Det betyr altså at begge motorene blir plassert foran. Bonusen er plassbesparelse, og at det trolig ikke vil gå utover kapasiteten i bagasjerommet.

Vi har tidligere fått vite at Volvos første elbil skal baseres på konseptbilen 40.2. Den skal komme til neste år.

Slik ser Volvos første elbil ut i konseptutgave.

500 kilometer rekkevidde

Bilen er bygget på Volvos nye plattform for kompakte biler, kalt CMA. Denne plattformen er utviklet fra bunnen av for å kunne brukes til flere drivlinjer, også ren elektrisk.

Rekkevidde er noe mange lurer på når det gjelder elbiler. Her er det klart at Volvo kommer til å satse på flere alternativer. Sannsynligvis blir det en versjon som skal kunne klare minst 500 kilometer. Det blir også utgaver med kortere rekkevidde, dermed også lavere pris.

Og Volvo er avhengig av at dette blir en suksess. Målet er å selge én million elektrifiserte biler, innen 2025. Det betyr en rekke elbiler, og ladbare hybrider. Det er for øvrig ventet at XC40 blir den andre, rene elbilen fra svenskene.

PS: Volvo har laget elbiler tidligere også, den siste var en elektrisk utgave av småbilen C30. Men her var produksjonsantallet svært lavt, bilene var i praksis mer en test av teknologien for Volvos del.

