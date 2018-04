Classic Car Show har blitt et høydepunkt for alle som er interessert i klassiske biler her til lands.

I år utsatte flere tusen bil-interesserte båtpuss, hagejobbing og det å sette sommerhjul på egen bil, for å ta en tur til Hellerud og nyoppussede X Meeting Point. Her var rundt 300 klassiske utstilt. For mange er dette vårens vakreste eventyr!

En av de mange tusen var vår egen bilekspert, Benny Christensen.

– Jeg er glad i alle typer biler, og som etter hvert voksen mann, er det kanskje ikke overraskende at jeg også er opptatt av klassiske biler. Disse har jo mange av oss vokst opp med. Det er særlig fascinerende å se det som tidligere var hverdagsbiler og kanskje fikk ganske røff behandling. Nå står de skinnende blanke og fine her. De blir beundret fra alle kanter, og med god grunn. Her hører det også med til historien at verdien på mange av dem har skutt til værs de siste årene. Å ta godt vare på en klassiker kan rett og slett være god butikk, sier Benny.

Her deler han litt av sin opplevelse og de bilene han stoppet litt ekstra opp ved. Det er med andre ord et litt personlig og annerledes referat du får her:

BMW Alpina B7 var verdens raskeste sedan da den kom i 1978.

Verdens raskeste sedan:

– Alpina B7 Turbo bygger på BMW 528i E12 og var da den kom i 1978 verdens raskeste sedan. Motoren er en 3-liter fra 3,0 CSI men videre frisert med blant annet bearbeide forbrenningskamre, turbo og annen bensininnspøryting og masse annet.

Effekten er opptil 300 hestekrefter og spurten fra 0-100 km/t går unna på kjappe 6,0 sekunder. Kun 149 biler ble produsert fram til 1982.

– Jeg må si at nettopp E12 kanskje er den fineste 5-serien i mine øyne og det at gutta hos Alpina fikk leke seg litt med den, gjør ikke akkurat saken dårligere. Morsomt å se denne på norske skilter.

De Tomaso Mangusta er en veldig uvanlig bil.

Lekker og ubrukelig

– Når vi snakker superbiler så kommer De Tomaso Mangusta høyt opp på min topp-liste. Jeg synes bilen er utrolig vakker. Med italiensk design fra Giorgetto Giugiaro og amerikansk V8-power fra en 302-motor og en effekt på rundt 320 hestekrefter, skulle man tro man hadde det beste fra to verdener. Men slik er det ikke.

– For noen ganger går ting galt. Det gjorde det forsåvidt her også. Plassen og sittestillingen innvendig er ikke akkurat noe å rope hurra for, om vi sier det på den diplomatiske måten... Ei heller kjøreegenskapene – i følge de som har kjørt en slik bil Det har dessverre ikke jeg... Den skal visstnok være ekstremt ustabil i høy hastigheter.

– Men sittestilling og kjøreegenskaper til tross, så digger jeg denne bilen!

Fiat Abarth.

Liten og kjapp... Fiat Abarth i 600-innpaking.

– Jeg er oppvokst i baksetet på rød en Fiat 600. Slikt setter selvfølgelig spor i en liten bilinteressert pjokk. Det er derfor bare ikke mulig å gå forbi denne røde tassen. Som for øvrig er mange ganger tøffere enn den som sto i garasjen hjemme de første årene av livet mitt. Dette er nemlig en hel-tøff Abarth-utgave.

– Jeg forundres fortsatt, 50 år etter, over hvor liten bilen egentlig er. Fra barndommen husker jeg den nemlig som ganske stor og min far overbeviste meg om at dette var verdens beste bil...

Topp 5: Lekkert fra Italia

Biler med startnummer på døra blir sjelden feil

Motorsport:

– Motorsport har jeg alltid hatt stor interesse for, og kanskje særlig for rally. Derfor brukes det en del tid på de standene som har ulike biler med startnummer på døra. Porsche 911, Ford Escort, her en MK 2 og en Audi S1 i som såvidt synes i bakgrunnen, blir aldri feil.

Ford RS200 hadde rallydebut i 1986, men etter en ulykke ble hele Gruppe B avviklet samme år.

Ford RS200.

– En ting jeg alltid har sørget litt over, er at Ford RS200 aldri fikk prøve seg skikkelig i Gruppe B rally. Jeg har stor tro på at denne kunne gitt biler som Peugeot 205 Turbo 16, Lancia og Audi S1 mye og morsom konkurranse. Men det ble mange høydepunkter i rallycross da, det er en slags trøst i det.

Ford Taunus 2,0 S

Nostalgisk gjensyn med denne for Broom-Benny.

– Denne oransje Ford Taunusen 2,0 S-en er en annen nostalgi-greie for meg. Jeg har nemlig hatt maken, selv om jeg mener at det var en litt annen oransje-farge på den 2,3 S V6-en jeg hadde i min pure ungdom. Det er sikkert er mer enn 30 år siden jeg hadde den, og det var faktisk en ganske grom bil den gangen.

BMW spøkte med det – Lada bare gjorde det

Man treffer mye kjentfolk. Bård Risan var en av mange og snakketøyet går på høygir hele dagen.

Venner og bekjente

– På en slik utstilling treffer man mye kjentfolk. Alt fra tidligere kolleger i bilbilbransjen, til venner, bekjente og jobb-forbindelser. Det er så klart en del Broom-lesere som tar kontakt også. Det er veldig hyggelig!

– En av av mange trivelige prater ble slått av med Bård Risan og sønnen hans, Øyvind, fra Rud Vintage Garage. Her er Bård og jeg midt i en hyggelig passiar om Volvo PV-en som vant safarirally i 1965. En bil og en historie vi begge er enige om er morsom. Gutta på RVG er også i ferd med å bygge en replika av safaribilen.

Les mer om Volvoen som vant verdens tøffeste rally her:

En tidlig utgave av Ford Mustang cabriolet er definitivt en klassiker!

Ford Mustang

– En bilutstilling uten Ford Mustang, kan knapt sies å være en bilutstilling. Her var det flere eksemplarer som kunne beundres. Og det ble de da også, med både lange og mange blikk.

– Det som fascinerer meg aller mest med Mustang er timingen og måten de klarte å lansere bilen på – eller var det bare en rekke sammenfallende tilfeldigheter? Uansett: Denne bilen står bak verdens mest vellykkede lansering gjennom tidene og vi snakker helt tilbake til 1964.

Åse Kleveland holdt en minikonsert til ære for Saab Sonetten hun har eid i 50 år.

Åse + Sonett = Sant

– Åse Kleveland er vel egentlig kjent for to ting: Først og fremst den store kultur-personligheten hun er. For det andre: For bilen hun kjører. En 1968-modell Saab Sonett II med V4-motor.

– På årets Classic Car Show smeltet Åse Kleveland disse to sammen til ett. Hun holdt nemlig en minikonsert til ære for bilen hun har eid i 50 år og med spesialtipassede låter både til Sonetten og til bil- og kjøreglede generelt. Og – ja, både Åse og bilen hennes imponerer fortsatt. Innslaget ble tatt svært godt i mot av bil-publikumet.

Saab Sonett: Dette er sportsbilen for deg som har god tid!

Det var lite å si på mangfoldet på årets CCS. Norske Troll var en av flere uvanlige biler.

Troll

– Norsk bilproduksjon er liksom ikke så veldig mye å skryte av. Men vi har da i alle fall gjort noen få, spede forsøk. Blant annet med Troll. Definitivt ikke veldig vellykket, men morsomt sett med ettertidens øyne. Vakker er den heller ikke, men veldig gøy at den lille, unnselige bilen får være med på dette. Det var langt flere enn meg som stoppet opp og trakk litt på smilebåndet av den hvite Troll-bilen.

Porsche-godbiter på rekke og rad.

Porsche

– Som både forhenværende Porsche-mekaniker (for veldig lenge siden) og forhenværende Porsche eier (ikke så innmari lenge siden) kjennes abstinensen som et knyttneveslag i magen innimellom. For eksempel når jeg går forbi disse bilene.

– De aller fleste har en historie om en bil de ikke burde ha solgt. Jeg har tre slike historier – alle om Porsche 911... Men i steden for å ergre seg, så får man heller gjøre et forsøk på å være glad for de opplevelsene man fikk.

VW 612 RS – det finnes bare en slik bil og den har Hans Olav bygget.

– Bilen på dette bildet er ikke en Porsche, men det er neimen meg ikke så mye om å gjøre. Hans Olav Strand har nemlig bygget om sin VW 412 slik at den nå er mer Porsche enn VW. Motor, hjuloppheng støtfangere dashbord +++ er nå fra Porsche. Jobben er fantastisk utført og vitner om at vi definitivt har å gjøre med en nøye og tålmodig kar her. Målet har vært å bygge den om på en så diskret måte at ombyggingen knapt synes. Det har han klart. På den annen side – det var umulig å ikke legge merke til den ...

Den er 40 år gammel – men helt som ny

Fiat-favoritt, nemlig Dino med Ferrari motor.

Fiat Dino

– Som nevnt er jeg oppvokst med Fiat og er nok slik sett noe preget av det. Fiat Dino synes jeg kanskje er den aller flotteste av dem alle.

Den smale grillen med de runde hovedlampene, elegant taklinje, små, kule luftinntak på C-stolpen og aluminumsfelgene med hjukapsler og ikke minst V6-motoren med doble kamakseler og Weber-forgassere fra Ferrari under den lange pansret – alt i sum bidrar til å gjøre Fiat Dino til en vinner i mine øyne.

Les også: Slik kjører de søndagstur på Island ​

Norske veteran- og klassikerbiler holder høy standard og det ligger mange timer med omsorg og kjærlighet bak hver eneste bil.

Imponert!

Dette var bare en liten titt på noen av de rundt 300 utstilte bilene. Og dette utvalget er ikke nok til å rettferdiggjøre hele utstillingen, men jeg håper uansett at det gir en liten smakebit av noe av det jeg opplevde.

Jeg må også si at jeg er imponert over nivået norske biler holder. Her ligger det mye kunnskap, lidenskap, arbeidstimer og spennende historie bak hver enkelt bil. Alle hadde fortjent en egen omtale, men det hadde blitt en svært tykk bok og ikke en oppsummering på en nettside.

Det ble en festhelg og Hans Hallbauer og Bjarne Reistad var kledd deretter!

Jeg har lyst til, på vegne av alle oss som var på Classic Car Show i helgen, å rette en stor, stor takk til samtlige utstillere. En takk for at vi fikk se på nettopp din bil!

Også Hans Hallbauer og Bjarne Reistad, som er herrene som trekker i de fleste trådene her og som gjør en kjempejobb, dette fortjener en stor og hjertelig takk!

De rapporterer om rekordstort besøk i år, om fornøyde utstillere og enda mer fornøyd publikum og er allerede i gang med å planlegge 2019-utgaven!

Så da sier vi vel egentlig bare: På gjensyn neste år!

Les også: Dette er verdens mest berømte Volvo:

Video: Kan dette bli en framtidig klassiker?

​