Til frittata med tomat og spinat trenger du:

8 egg

1 ts salt

2 ss vann

grovmalt pepper

1 rødløk

1 fedd hvitløk

150-200 g frisk spinat

1 ss olje til steking

12-14 stk cherrytomater

revet ost/parmesan

Pisk sammen egg, salt og pepper. Rens og skjær rødløk i tynne ringer og finhakk hvitløk.

Stek hvitløk og rødløk i olje på middels varme til løken blir blank (ikke brun) og myk 3-4 min.

Tilsett godt skylte og avrent spinat – stek til spinatbladene faller sammen. Hell over eggeblandingen, legg i halve tomater og revet ost. La omeletten stivne ved middels varme under lokk.

Server med brød.

Oppskriften fortsetter under bildet.

FRITTATA: Denne italienske retten er like god til frokost og lunsj, som middag. Foto: TV 2

Grove rundstykker med havre og solsikkekjerner

1 l skummet melk, eventuelt yoghurt blandet med like deler vann eller bare vann

5-6 ss olje

50 g gjær

2 ts salt

2-3 ss sukker

1 dl solsikkekjerner

200 g havregryn

300 g sammalt hvete grov/fin

700- 800 g hvetemel

Til dekor: egg eller melk til pensling, sesam, valmuefrø eller solsikkekjerner til dryss.

Varm melk og olje til det er lunkent og rør ut gjæren. Rør inn resten av ingrediensene til en blank og smidig deig. Dekk til med plast og la deigen heve på et lunt sted i ca 1 time.

Elt deigen og del i ca 30 emner. Form til runde boller og legg på et bakepapirkledt stekebrett. Dekk til og la rundstykkene etterheve i ca 30 min. Varm ovnen til 225oC.

Pensle med egg eller melk og dryss med frø. Stek på midterste rille i varm ovn, i ca 15 min. Avkjøl på rist.

Tips: For sammensatte rundstykker, sett rundstykkene ganske tett sammen på stekebrettet, slik at de vil ese sammen under etterhevingen.