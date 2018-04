– Jeg og to kamerater var ute på dypvannsfiske i Hjørundfjorden da vi plutselig hørte et drønn, sier Sykkulven-mannen Aleksander Midtgård til TV 2.

Søndag ble han og kameratene vitne til et stort skred ved Hjørundfjorden i Møre og Romsdal, like ved flere fritidsbåter som putret rundt.

– Da vi hørte drønnet, tok jeg opp mobilen og begynte å filme. Da la jeg merke til båten som var i nærheten av skredet, og jeg tenkte «oi, dette var litt nært», sier Midgård.

I videoen du ser over, ser man skredet komme rasende ned i den 33 kilometer lange fjorden.

Det ser ut som om båten ikke er langt unna å bli truffet.

FISKEGLAD: Aleksander Midgård var på dypvannsfiske i Hjørundfjorden da han hørte drønnet. Foto: Privat

Plutselig ser det ut til at de i båten legger merke til skredet, og setter opp farten.

– Det endte jo bra. Etter at jeg la ut videoen på Facebook, har personen i båten tatt kontakt med meg og fortalt at de aldri var redde. Han sa han ikke fikk med seg det som skjedde over dem, forteller Midgård.

Gikk viralt på få timer

Aleksander Midgård la ut videoen på Facebook søndag kveld. På bare noen timer var videoen blitt sett over 5000 ganger.

Dette skrev han:

«Av og til er en på rett plass og får fanget noe på film. Og båten nede i venstre hjørne på bilde hadde englevakt. Et par minutter tidligere var han midt i nedslagsfeltet. (Han så nok ikke raset komme fordi han var så nært land. Raset startet helt i toppen og vokste seg nedover. Han fikk fart på båten mot slutten)».

Midgård sier til TV 2 at båtføreren ble overrasket da han så videoen og innså hvor stort skredet hadde vært.

– De lå så tett på land, at de ikke la merke til det. De fikk bare med seg den siste delen av skredet, og da satte de opp farten, sier han.