Bergen toppet temperaturlisten igjen søndag, og kan logge årets første sommerdag.

Temperaturen steg til 20 grader, det varmeste som er registrert i Norge så langt i år.

Det ble ikke ny rekord. Den er på 25,5 grader, og ble satt 29. april 2000. Men det er ikke vanlig å ha det så varmt i Bergen så tidlig i april.

– Jeg har sjekket de siste 20 årene, og da er 19,4 grader det nærmeste vi kommer, målt 15. april 2007, forteller Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

Midt- og Nord-Norge er i gang med en ny fin dag, i sør tar finværet en pause.

Skyer til på mandag

Høytrykksryggen ligger nå så langt nord i Skandinavia, at et nedbørområde klarer å komme seg opp fra sør og inn over landet vårt. Det drypper allerede litt fra sør i Rogaland til sør på Østlandet.

– Skyene brer seg nordover i løpet av dagen, og det blir perioder med regn og regnbyger på Vestlandet sør for Sognefjorden, sier Hansen.

Sør- og Østlandet får ikke mye nedbør, men grått blir det.

NEDBØR frem til midnatt fredag

– I kveld kommer det fuktige luftmasser inn over land, og det øker faren for tåke, særlig på Sør- og Østlandet, sier Hansen.

Flere skyer, mindre sol og litt nedbør, gjør at temperaturen synker med rundt fem grader i Sør-Norge i forhold til i går.

– Fra Stad og nordover blir det varmere enn i går, sol og fint vær. Unntaket er kysten av Finnmark, der det trekker inn tåke utover ettermiddagen, sier Hansen.

Stor snøskredfare

NVE advarer om stor snøskredfare i deler av Troms, og betydelig skrefare fra Jotunheimen og nordover.

– Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, som kan påvirke dype svake lag. Skredene kan bli store, så unngå bratt terreng og utløpssoner, oppfordrer NVE.

Grå tirsdag i sør

Et lavtrykk er på vei mot Island. Det sørger både for at vinden øker på, og for at Vestlandet får en våt tirsdag.

– Nedbøren kommer inn ut på ettermiddagen, og da er vinden økt opp i stiv kuling fra sørøst langs kysten nord for Haugesund, forteller Hansen.

Det blir litt regn østover til Kristiansand omtrent, resten av Sør- og Østlandet slipper unna nedbør. Men det blir grått tirsdag også.

– Tåkefaren er størst om morgenen og om kvelden og natten, sier Hansen.

I Møre og Romsdal og Trøndelag starter tirsdag bra, men det skyer etter hvert til. Møre og Romsdal får litt regn her og der til kvelden.

Temperaturen blir som i dag i hele Sør-Norge.

Det meste av Nord-Norge får det fint, lettskyet pent vær, og litt stigende temperatur lengst nord.

– Vest-Finnmark får det skyet, men oppholdsvær. Temperaturen stiger litt her også, sier Hansen.

Mild og fuktig slutt på uken

Onsdag forsvinner høytrykket sørover og inn over Mellom-Europa. Det betyr noen dager med gråvær og regn både i Sør- og Nord-Norge.

– Lavtrykket ved Island går nordøstover, inn i Norskehavet, og videre mot Troms og Finnmark. Det trekker med seg mild og fuktig luft fra sør, først inn over Sør-Norge, og så videre norover, forteller Hansen.

Det er området fra Vestlandet til Trøndelag som får mest nedbør.

– Ikke så mye onsdag og torsdag, men fredag øker nedbøren på, sier Hansen.

På Vestlandet blåser det fra sør og sørvest. Vinden er så fuktig at det er fare for tåke langs kysten sør for Bergen.

Sør- og Østlandet slipper unna nedbøren, unntaket er fjellet i vest.

– Det blir en god del sol, men tåkefaren fortsetter, spesielt om natten og tidlig på dagen, sier Hansen.

Vestlandet får det kjøligere, spesiel fredag. I resten av Sør-Norge holder det seg mildt, men temperaturen kommer til å svinge med tåken.

I Nord-Norge skyer det til fra onsdag, og det kommer til å regne av og til i Nordland og Troms.

– Fredag ser det ut til å å bli snø i Finnmark, sier Hansen.

Vinden øker på i nord. Fra torsdag må folk regne med kuling mellom sørvest og sørøst i Nordland og Troms, og fra øst i Finnmark fra fredag.

– Det holder seg kjølig i Finnmark, i resten av landsdelen sørger sønnavinden for at temperaturen stiger, sier Hansen.

Sats på søndag

Lørdag er lavrykket i nord kommet så langt øst at vinden snur på nord.

– Det betyr at helgen starter med kald vind, sludd og snøbyger i Troms og Finnmark. Fra Nordland til Stad kommer nedbøren som regn under 300-500 meter, forteller Hansen.

Vestlandet slipper unna med en og annen byge lørdag formiddag, og det er kaldt nok til at de kommer som snø i fjellet.

Sør- og Østlandet får en fin lørdag, og en fin søndag.

– Søndag blir det opphold og en god del sol også på Vestlandet og nordover. Troms og Finnmark ser ut til å få en skikkelig fin søndag, sier Hansen.

Moderat pollenspredning

Det for det meste liten spredning av pollen fra hassel i Sør-Norge nå, og moderat spredning av pollen fra or.

Den verste delen av pollensesongen har altså ikke startet, men den er like om hjørnet.

Når det er såpass mildt som nå, må vi regne med at bjørken begynner å blomstre i løpet av de neste par ukene.

Er du allergisk må du derfor begynne å ta medisin, og følge med på pollenvarselet vårt. Det finner du sammen med gode råd under.