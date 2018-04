Det virker som om Thomas Lemar omsider er ute på markedet. Teamtalk siterer Telefoot som hevder at Monaco nå skal være villige til å selge den ettertraktede 22-årige angriperen. Arsenal og Liverpool har vist interesse for franskmannen.

The Sun hevder at Manchester City-manager Pep Guardiola er lysten på å hente Crystal Palace-kantspiller Wilfried Zaha til klubben i sommer.

Liverpool er tidligere blitt koblet til Romas keeper Alisson, men ifølge Express sier Roma-president James Pallotta at brasilianeren ikke er til salgs.

Sky Sports referer til Tuttomercatoweb og hevder at Napolis Piotr Zielinski er på radaren til Liverpool.

Express skriver også at Newcastle trolig kommer til å signere Martin Dubravaka på permanent basis. Keeperen er på lån fra Sparta Praha og har imponert i Premier League.

José Mourinho sier ifølge Sky Sport at Manchester United ikke kommer til å gjøre noen store krumspring på overgangsmarkedet i sommer.

The Sun skriver imidlertid at Manchester United får kamp av Chelsea om det brasilianske stjerneskuddet Eder Militao. Midtbanespilleren er 20 år gammel og spiller for Sao Paulo.

Mirror skriver at Derek McInnes og Tony Mowbray er aktuelle for den ledige jobben som West Bromwich-manager.