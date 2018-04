Marc Chagall-maleriet «Othello og Desdemona» ble i 1988 stjålet fra det eldre kunstsamler-paret Ernest og Rose Hellers leilighet på Manhattan i New York.

Forrige uke ble maleriet funnet av FBI, etter at en dødssyk mann ringte og fortalte at han i over 20 år har gjemt maleriet i en eske på loftet sitt et sted i Maryland.

CNN skriver at mannen er 72 år gammel, og at det var helsemessige årsaker som gjorde at han kontaktet FBI.

– Noe av det han sa til meg var at han var motivert av døden. Han pratet om å møte sin skaper og å lette samvittigheten og gjøre det riktige før han døde, sier leder av FBIs avdeling for kunstkriminalitet, Marc Hess, i en pressemelding.

1911: «Othello og Desdemona» ble laget av den berømte kunstneren Marc Chagall i 1911. På baksiden av rammen finnes spor etter at det ble ble stilt ut på Kunsthaus Zürich. Foto: FBI

Bedt om å selge det videre

Ifølge rettsdokumenter fikk mannen tak i maleriet på slutten av 80-tallet, etter at personen som stjal det ønsket å bruke mannens kontakter til å få solgt det til det bulgarske kriminelle miljø mannen tidligere var involvert i.

Etter å ha funnet en kjøper, oppdaget mannen at kunsttyven ikke ville gi ham penger for oppdraget. Derfor beholdt han maleriet selv, og lagret det i en flytteeske på loftet det stod «diverse kunst fra high school» på.

I 2011 og 2017 skal mannen ha forsøkt å selge maleriet til en gallerieier i Washington, men uten hell.

Slipper straff

Siden saken er foreldet, blir ikke mannen, som ikke blir navngitt i rettsdokumentene, rettsforfulgt.

Personen som stjal maleriet fra Heller-familien er dessuten tidligere blitt dømt for kriminalitet i tilknytning til kunsttyveriet.

Etterforskningen på 80-tallet viste at personen hadde tilgang til leilighetskomplekset på Manhattan og stjal både dette maleriet, samt smykker, skulpturer og sølvtøy.

Ernest Heller, som i 1988 var 85 år gammel, fortvilte da han uttalte seg til nyhetsbyrået UPI etter innbruddet.

Han sa at han og kona hadde mistet kunst og verdisaker de hadde samlet på hele livet.

85-åringen tvilte på at de stjålne maleriene ville komme til rette igjen.

– Nå er alt i politiets hender. Noen ganger blir stjålne malerier returnert, men jeg tviler på det, sa han.

Aldri fred å få

«Othello og Desdemona» stammer fra 1911, og har en estimert verdi på mellom 5,5 og 7 millioner norske kroner.

Nå skal maleriet selges på auksjon, og pengene går til Ernest og Rose Hellers etterlatte, samt til forsikringsselskapet som utbetalte 800.000 kroner til paret etter innbruddet.

Christopher Marinello i Art Recovery International, som representerer forsikringsselskapet, sier dette til nettstedet:

– At FBI og justisdepartementet kan hjelpe ofrene 30 år senere, er bare fantastisk. Dette sender en tydelig beskjed til kriminelle over alt om at du ikke kan slappe og ta det med ro hvis du er i besittelse av stjålne kunstverk.

