Det er tid for å godkjenne og levere skattemeldingen sin. Selv om de fleste poster er ferdigutfylt er det viktig at du går gjennom alle punkter og endrer eller legger til nødvendig informasjon.

Nytt av året er at kommentarfeltet for tilleggsopplysninger er fjernet. I stedet må du laste opp vedlegg for å dokumentere ekstraopplysninger.

Verdsettingrabatt er også endret i år, og vel verdt å sette seg inn i for de som eier aksjer.

Mye å spare

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Du kan tape mye penger hvis du gåt glipp av fradrag som ikke står oppført i den forhåndsutfylte meldingen.

Du du står også juridisk ansvarlig for at opplysningene stemmer. Stemmer ikke opplysningene du går god for når du leverer, kan du få straffeskatt.

Hvert år er det flere hundre tusen nordmenn som ikke sjekker opplysningene i meldingen før den blir levert elektronisk. Hvis du ikke rekker å levere innen 30.april, kan du søke om maks en måned utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30.april klokken 24.00.

Vanlig å glemme reisefradrag

Det aller vanligste folk overser er krav på reisefradrag. Skatteetaten har ingen oversikt over disse utgiftene, så dette må du sørge for å opplyse om selv. Her går mange glipp av betydelige beløp.

Pendling til og fra jobb, overnatting borte på grunn av jobb og yrkesreiser kan være fradragsberettiget.

Listepris for bil

Du kan også få fradrag for kjøring av barn til og fra barnehage/skolefritidsordning.

Endring i livssituasjon

Hvilke fradrag som gjelder deg henger sammen med livssituasjonen din. Særlig de som opplevde endringer i økonomien eller livssituasjonen i fjor bør være ekstra påpasselige.

Har du for eksempel fått barn, skilt deg, kjøpt bolig eller gått av med pensjon kan du ha rett på nye fradrag som du ikke hadde tidligere.

Listen med fradrag er lang, men ved å sette av litt tid kan du forsikre deg om at du får alle de du ha krav på.

Viktige fradrag er for eksempel: BSU-sparing, foreldrefradrag, gavefradrag og utgifter til skattepliktig utleie, eller utgifter ved salg av arvede hytter.

En annen ting mange glemmer, er at man har rett på fradrag hvis man betaler renter på private lån eller lån fra arbeidsgiver.

Sikre deg mot restskatt

Endring i livssituasjonen kan også føre til skattesmell. For å unngå dette må du sørge for at Skatteetaten er informert om endringer som skjer. Her er de vanligste endringene som fører til restskatt.

Du har nedbetalt lån

Fått ny jobb med høyere lønn

Du har solgt bolig

Fradrag du hadde krav på tidligere har falt bort

For å finne ut av hvilke fradrag som gjelder deg kan du sjekke ut fradragsveilederen på skatteetaten sin hjemmeside.

Det første skatteoppgjøret er klart rundt 20. juni. Skattepengene er normalt sett på konto senest to uker etter at oppgjøret er klart