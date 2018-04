Hollywoodstjernen Leonardo DiCaprio er kjent for sitt turbulente kjærligetsliv, og for å stadig date unge, nye modeller.

43-åringen er stadig omringet av vakre damer, og i helgen ble Titanic-skuespilleren avbildet på Coachella i California med en ny flamme.

Med caps og hette på prøvde 43-åringen å holde en lav profil, men ifølge utenlandske medier skal den nye flørten være argentiske Camila Morrone (20).

Britiske The Sun skriver at romanseryktene oppstod allerede i desember i fjor, og at Morrone er en god venn av it-jentene Kendall Jenner og Sofia Richie.

Men det er tydeligvis ikke bare 20-åringen som faller for eldre menn. Camila Morrones mor, Lucila Solá (41) – som forøvrig selv er yngre enn DiCaprio – er sammen med skuespillerlegenden Al Pacino (77).

Lucila Solá, Al Pacino og Camila Morrone avbildet på rød løper i 2014. Foto: Stella Pictures

DiCaprio har tidligere datet kjente supermodeller som Victoria Secrets Gisele Bundchen, Bar Rafaeli, danske Nina Agdal og Kelly Rohrbach. Det har også flortert rykter om Oscar-vinneren og Rihanna.