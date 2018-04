Johaug har snart ferdigsonet 18 måneders utestengelse idømt av Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Den kom etter en positiv dopingprøve (clostebol).

– At dette har gått litt i etapper, kan absolutt ha hjulpet henne i denne prosessen. At hun først så for seg å rekke VM (Falun) og så OL (Pyeongchang), gjorde at Therese hadde mål på veien tross alt, sier Ernst til NTB.

Ryktene svirrer om en løper som er bedre enn noen gang. Testene skal være i en egen liga.

Mikkelsplass mener langrennsstjernen vinnersult og treningsiver vil kunne dempe savnet av Marit Bjørgen på det norske kvinnelandslaget i langrenn.

Der Nansen-løperen er tilbake på startstreken neste sesong, er gullgrossisten Marit Bjørgen borte. Veteranen fra Rognes legger opp etter inneværende sesong.

Mikkelsplass innrømmer at Bjørgen-exiten vil merkes.

– Rart

– Det vil være rart på de første samlingene uten Marit, for hun har nesten alltid vært der mens Therese har vært der. Samtidig har de to et nært vennskap. De er bare en telefonsamtale unna, sier Mikkelsplass til NTB.

Han tror Bjørgen kan dra nytte av Johaug, selv etter endt toppidrettskarriere.

– De kommer nok fortsatt til å kunne bruke hverandre. Det gjelder for Marit også, selv når hun har lagt opp. De kan bidra med råd til hverandre. Det blir et savn for Therese, men som nevnt blir det mest i starten. Mennesket er tilpasningsdyktig.

Treningsvilje

Landslaget mister tidenes vinterolympier i Bjørgen, men Mikkelsplass håper en inspirert Johaug kan bidra til å fylle tomrommet etter trønderen.

– Alle er forskjellige. Men Therese er definitivt en som de andre på laget kan dra nytte av. En styrke er hennes enorme vilje til å trene. Den har også Marit dratt nytte av.

– Landslaget får inn igjen en løper som er veldig sulten å gjøre det bra. Det kan være positivt. Det kan smitte over på de andre, mener Mikkelsplass.

Johaug deltar i Skarverennet lørdag, men hun skal gå sammen med sponsorer.

(©NTB)