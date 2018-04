PSG-Monaco 7-1

​Ligue 1 har vært en parademarsj for Paris Saint-Germain hele sesongen, og søndag sikret de seg ligatittelen med fem kamper igjen å spille – og de gjorde det med stil.

PSG klarte det Manchester City ikke klarte: å sikre troféet på hjemmebane mot serietoeren.

Monaco ble reglerett ydmyket.

Prikken over i-en kom da Radamel Falcao stanget ballen i eget nett, til 6-1 for hjemmelaget med et kvarter igjen å spille.

Da hadde allerede Ángel Di María (2), Giovanni Lo Celso (2) og toppscorer Edinson Cavani satt ballen i nettet for vertene. Etterpå tegnet også Julian Draxler seg på scoringslisten i 7-1-triumfen. Rony Lopes scoret Monacos eneste.

Etter seieren leder PSG med 17 poeng ned til søndagens slaktoffer. Det er fem kamper igjen.

– Det er ingenting å si, annet enn gratulerer til PSG med en fortjent tittel. Det er synd at vi ikke kunne kjempe på deres nivå, sier Monaco-målscorer Rony Lopes.

Paris Saint-Germain detroniserte dermed Monaco som vant ligatittelen forrige sesong, åtte poeng foran hovedstadslaget.

Etter suksessen forrige sesong ble de røde og vite loppet for flere stjerner, deriblant Tiemoue Bakayoko (Chelsea), Benjamin Mendy, Bernardo Silva (Manchester City) og Kylian Mbappé som gikk til nettopp PSG etter forrige sesong i en låneavtale som til sommeren blir tidenes nest dyreste overgang når opsjonen blir utløst.

Den eneste som er dyrere, Neymar, ble også kjøpt av PSG i fjor sommer. Ingen av de to var på banen, med Neymar skadet og Mbappé på benken.

Likevel var klasseforskjellen de to lagene mellom enorm, og seieren kunne blitt enda større.

Søndagens tapere har også bestemt seg for å refundere reisekostnadene til bortefansen i det pinlige 1-7-tapet.

– For oss var det et katastrofalt scenario, sier klubbpresident Vadim Vasiljev.

– De eneste som levde opp til forventningene var supporterne, og de takker jeg. De prøvde å støtte laget, men det var ingenting vi kunne gjøre. Vi vil prøve å gjøre supporterne stolte fra og med neste kamp.