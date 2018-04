Se Flèche Wallonne på TV 2 og Sumo fra 14:00 onsdag

August Jensens debut i Ardenner-klassikerne stod til godkjent med en 74. plass, nesten tre og et halvt minutt bak Michael Valgren, på søndag.

Men selv om Amstel Gold Race er et av de største rittene en syklist kan sykle, er kanskje det betydelig mindre profilerte Kroatia rundt denne uken vel så viktig for bodøværingen.

– Det blir mye «første nordlending» for min del

Der handler det nemlig om å vise at man fortjener en plass på Israel Cycling Academys Giro d'Italia-lag.

Det samme er tilfellet for Sondre Holst Enger.

Årets første Grand Tour, som begynner i nettopp Israel, starter 4. mai, og tre av åtte plasser på laget er allerede fylt. De tilhører lagets to mest meritterte ryttere, Ben Hermans og Rubén Plaza, samt det latviske talentet Krists Neilands.

I tillegg vil en israeler på laget bli «kvotert inn», noe som gjør at det i realiteten er fire plasser å kjempe om.

– Jeg håper jeg blir tatt ut! Jeg er i bruttotroppen, men det er enda en stund til vi får et endelig svar. Men jeg har en reell mulighet i alle fall, sier Jensen til TV 2.

– I så fall vil du bli den første nordlendingen noensinne til å sykle en Grand Tour.

– Det er også noe å ta med seg! Det blir mye «første nordlending» i sykkelsporten for min del, men det synes jeg egentlig er kult.

– Det har vært for mange velt

Men om Jensen og Holst Enger skal bli Norges henholdsvis 22. og 23. rytter til å delta i Giroen, må de gripe sjansene i løpet av det seks dager lange Kroatia rundt.

Spesielt Holst Enger, som igjen har vært plaget av sykdom og avbrekk denne sesongen. En av sportsdirektørene på laget sa imidlertid til TV 2 denne uken at Holst Enger får en plass på laget om han skulle vinne en etappe i Kroatia, så 24-åringen er på alle måter med i kampen om en Italia-billett fremdeles.

For Jensen har sesongen vært betydelig mer stabil, selv om han har fått flere solide prestasjoner ødelagt av krasjer.

– Det har vært litt for mange velt. Fire velt, og det er fire for mye egentlig. Det toppet seg veldig med to velt på tre-fire dager i Tirreno-Adriatico i mars. Men det er en del av sporten, og jeg har vel videobevis på at ingen av de var helt min skyld. Så det kan jeg i alle fall ta med meg, sier han.

Plan B: rittene i Norge

– Hvordan har de første månedene av proffeventyret ditt vært?

– Jeg trives veldig godt som proff. Selv om jeg ikke sanker topp 10-plasseringer på samme måte som jeg gjorde i fjor i mindre ritt, så synes jeg at jeg har tatt nivået ganske bra. Men jeg har jo også en annen rolle enn jeg hadde i Team Coop, der jeg var kaptein, ble skjermet for vinden og kunne gjøre som jeg ville i hvert ritt. Nå er jeg mer i hjelperytterrollen, og det å gå gradene i et profflag tror jeg er sunt. At man kan senke skuldrene litt, jobbe for en kaptein og ikke ha alt presset på sine egne skuldre.

Om det ikke skulle bli Giro d'Italia på Jensen, blir han å se i både Tour of Norway, Tour des Fjords og Hammer Series.

– Er laget fornøyd med jobben du har gjort?

– De gir tilbakemeldinger om at jeg gjør en god jobb, og det at jeg er i bruttotroppen til Giro d’Italia tyder på at jeg har gjort noe riktig.

​