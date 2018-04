Sarpsborg-Brann 1-2

Se keepertabben i Sportsnyhetene øverst. (Inneholder bare målene frem til 1-1.)

Brann tok tre sterke bortepoeng da de vant 2-1 i Sarpsborg søndag kveld.

Vito Vormgoor ble matchvinner på straffespark i en fortjent Brann-seier, etter at det så ut som om keeper Samuel Sahin-Radlinger hadde kastet bort to av poengene med en uforklarlig tabbe.

Fire minutter var spilt av andreomgang da Harmeet Singh dundret til. Sahin-Radlinger feilbedømte ballbanen fullstendig, kastet seg ut av veien, og dermed var lagene like langt.

Men bare til Vormgoor straffet Sarpsborg, og vertene misbrukte sin straffemulighet i sluttminuttene.

– Det er utrolig. Vi er veldig stolt av denne seieren, sier matchvinner Vito Vormgoor til Eurosport.

– Vi møtte et godt lag, og de kommer til å vinne mange kamper.

– Fantastisk laginnsats

Brann er etter seieren Eliteseriens eneste ubeseirede lag og ligger på andreplass to poeng bak Molde, men med en kamp mindre spilt.

– Det er en fantastisk laginnsats. Vi løper dem i senk, og spiller også god fotball til tider, syns jeg, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

For Sarpsborg svir det med hjemmetap etter to gode seirer over Rosenborg og Vålerenga.

– Brann er bedre enn oss i første, så syns jeg vi hever oss til andreomgang, før vi gjør litt enkle feil og slipper dem fremover i banen, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport.

– De var påskrudde og litt smartere enn oss, så de fikk kontroll på kampen.

Fortjent ledelse

Tabbe-utligningen kom etter en god førsteomgang fra gjestene, som fullt fortjent ledet 1-0 til pause.​

Ledermålet var imidlertid heldig.

Fredrik Haugen skjøt et frispark via både Sarpsborg-forsvaret og Sivert Heltne Nilsen. Dermed var Aslak Falch utspilt.

Etter utligningen i andreomgang tok Brann over kampen igjen. Både Kristoffer Barmen og Gilbert Koomson hadde gedigne muligheter til å sende gjestene foran igjen.

Men Sarpsborg satte Sahin-Radlinger på flere prøver. En feilplassert Brann-keeper holdt på å la seg lure av et hjørnespark fra Ole Jørgen Halvorsen som holdt på å skru direkte inn mellom stengene.

Gjestenes sisteskanse klarte å kaste seg tilbake, og få slått ballen ut i feltet, der Brann-forsvaret til slutt fikk klarert.

Straffer til begge lag

Med 12 minutter igjen fikk Brann straffespark da Ole Jørgen Halvorsen dro ned Kristoffer Barmen.

Fra ellevemeteren var Vito Vormgoor sikker.

TRYGG: Vito Vormgoor corer på sin straffe. Foto: Braastad, Audun

Sarpsborg fikk en mulighet til å utligne minutter før slutt da de fikk sin egen straffe etter et høyt spark av Gilbert Koomson. Straffesparket så billig ut, og det ga heller ikke uttelling.

Med fast straffeskytter Halvorsen byttet ut dundret Ronnie Schwartz sitt forsøk utenfor buret.

– Jeg syns det var en billig straffe, men det er vanskelig for dommeren, sier Vormgoor til Eurosport.