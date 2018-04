Rundt klokken 19 kjørte en politimann på fritiden gjennom Vålerengatunnelen i Oslo. Der inne fikk han øye på en mann på sykkel.

– Syklisten kjørte midt på veien, og vår politimann, som altså ikke var på jobb, holdt nesten på å kjøre på ham, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Bente Otterstad, til TV 2.

På tross av at politimannen egentlig ikke var på jobb, tok han initiativet til å stoppe den trafikkfarlige situasjonen.

– Han fikk stoppet syklisten, og geleidet ham ut av tunnelen. De stoppet på et sikkert sted, og så ringte politimannen oss som overtok derfra, sier Otterstad.

Ved nærmere undersøkelser av mannen viste det seg at han var etterlyst for å ikke ha vært tilstede under forkynnelsen av en dom mot ham.

– Man skal gjøres kjent med dommer mot seg, så han skulle vært tilstede under domsavsigelsen. Når han ikke var det, og vi ikke fikk tak i ham, ble han etterlyst. Han fikk papirene på dommen mot ham, og ble så sluppet løs, sier operasjonslederen.

Samtidig slapp ikke syklisten helt unna.

– Han blir anmeldt etter veitrafikkloven på grunn av farefull atferd, både med tanke på ham selv og andre. Han blir anmeldt selv om han ikke var i bil, for som syklist i trafikken er man per definisjon kjørende på sykkel, sier Otterstad.