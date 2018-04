​Se hvordan Manchester United serverte ligatittelen til byrival City i vinduet øverst!

Manchester City ble seriemestere da byrival United tapte sensasjonelt 0-1 hjemme for tabelljumbo West Bromwich.

Neste sesong skal Pep Guardiola gjøre det bare Sir Alex Ferguson og José Mourinho har klart tidligere: Å forsvare et seriemesterskap i Premier League.

– Det har vist seg vanskelig å forsvare. Jeg trodde likevel fundamentet Mourinho og Antonio Conte hadde bygget i Chelsea kunne holde, men utviklingstankegangen i Manchester City minsker sjansen for at det skal stoppe helt opp. Det er ingen sjanse for at de kommer til å bli mette, for det er en prosess som går hele veien og det handler om å bli bedre og bedre, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Samtidig kommer Thorstvedt med en advarsel og påminnelse til Guardiola.

– José Mourinho hadde et Real Madrid som havnet bak tidenes beste fotballag (Barcelona) i La Liga. Det var et gap mellom lagene, og hvordan skulle de ta inn det? De klarte det. De klarte å ta rotta på det beste laget fotballen har sett. Og så har du Liverpool, som er så gode og som kommer til å få enda bedre spillere. Halleluja, jeg gleder meg til neste sesong, sier han.

Barcelona vant La Liga i 2011 med 96 poeng, fire foran Real Madrid. Ett år senere - i Mourinhos andre sesong som Real Madrid-trener - gikk det spanske hovedstadslaget til topps med ni poeng ned til Barcelona.

– Vanskelig å toppe neste sesong

TV 2s ekspert Petter Myhre tror ikke City bli enda bedre neste sesong.

– Jeg blir overrasket om de er så overlegne. De har vært så ekstremt gode denne sesongen, og det blir vanskelig å toppe seg selv, sier han.

Både Guardiola og Manchester City har mye å bevise i Mesterligaen neste sesong. City har aldri vunnet Europas gjeveste klubbturnering, mens årets kvartfinale er det lengste Guardiola har kommet med City på sine to sesongen. I løpet av sine tre sesonger som Bayern München-trener ble det «bare» tre semifinaler etter at tyskerne vant turneringen før Guardiola kom.

– Derfor kan det også bli jevnere i Premier League neste sesong, at Guardiola og City har noe å bevise i Europa. Roberto Mancini og Manuel Pellegrini har vunnet Premier League med City i senere år, men per nå har ikke Guardiola gjort det noe bedre enn dem, sier Myhre.​

Aldri vært mer imponert

Myhre er full av beundring over hva Guardiola har fått til denne sesongen. Han har aldri tidligere vært så imponert over en Premier League-vinner.

– Det er to grunner til det. Den ene er måten de har gjort det på, og det andre er konkurransen. De har møtt et Manchester United som har brukt mye penger og med Mourinho som manager. Jürgen Klopp og Liverpool har spilt strålende angrepsfotball, og Tottenham har trolig vært bedre enn noensinne. Chelsea har aldri vært i nærheten, selv om de vant i fjor, sier TV 2-eksperten.

Erik Thorstvedt mener Guardiola har forandret Premier League.

– Det er bare på grunn av kvalitet. Han har lagt listen høyere, og det skal så mye til for å ta det laget over en sesong. Du kan nesten ikke gå på et feilskjær. Presidenten til Real Madrid sa at de måtte funnet opp Barcelona om de ikke hadde fantes. De drar opp Real Madrid. Nå tenker Mourinho, Klopp og Mauricio Pochettino hvordan de skal ta den gjengen i City. Han drar resten av feltet, for han legger listen så høyt, sier keeperlegenden.

Thorstvedt mener Liverpool viste i Champions League hvordan man kan slå City. De lyseblå ble slått 1-5 av Klopps menn over to kamper i kvartfinalen.​​

– Men det krever ekstremt mye å spille med en så høy intensitet og med sånn kvalitet i avleveringene, mener han.