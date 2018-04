Ranheim-Haugesund 4-2

Se perlen i Sportsnyhetene øverst.

Evigunge Øyvind Storflor (38) har fortsatt frisparkfoten intakt.

Det beviste han da han satte inn 2-0 i Ranheims 4-2-seier over Haugesund med et lekkert frispark.

Veteranen sendte ballen over muren og ned til høyre for Haugesund-keeper Bråtveit. Vakkert gjort av en av eliteseriens aller mest rutinerte spillere.

– Dette er en perle og et deilig frispark! Det å få kraft på den, eller denne duppen, det er det ikke mange i Eliteserien som gjør. Det er så pen bue på det frisparket, sa en imponert Jesper Mathisen.

Scoringen fikk også Steffen Iversen til å mimre om glade dager fra Rosenborg, med Storflor som lagkamerat.

– Han er en kjempegod spiller å spille med, for man vet at innleggene kommer dit man ønsker nesten 100 av 100 ganger, sa Iversen i FotballlXtra.

Haugesund kom tilbake til 2-2, men Ranheim reiste seg igjen og vant 4-2.

Kapteinen tilbake

Kaptein Mads Reginiussen (30) seriedebuterte med to scoringer for Ranheim.

Finnmarkingen tråkket over på trening 26. mars. Det var lenge fryktet at han skulle være ute i seks uker, men han lovet tidligere denne uka at han skulle være tilbake mot Haugesund.

Det fikk han rett i, og hvilken retur det ble.

Ikke bare var 30-åringen mannen som sørget for 3-2-scoringen i det 68. minutt, han var også den som sendte Ranheim i føringen med 1-0. Ranheims trener Svein Maalen angrer nok ikke på at han satte opp Reginiussen fra start på bekostning av Simon Sandmæl.

1-0 Mads Reginiussen etter 10 minutter. Et langt innlegg ble slått i retning Per Kristian Bråtveit. Den unge Haugesund-keeperen feilberegnet, og Karlsen fikk avsluttet mot mål. Forsøket ble reddet på strek, men Reginiussen hadde ikke gitt opp og fikk ballen i mål.

Gode erstattere

Verken Øyvind Storflor eller Michael Karlsen var med fra start da Sandefjord ble slått 2-1 onsdag, men søndag var med begge med i startelleveren igjen.

I likhet med nevnte Reginiussen markerte de seg.

Det skulle ikke gå mer enn seks minutter etter 1-0 før Ranheim satte den andre satt i nota. 16 minutter var spilt da laget fra øst i Trondheim fikk frispark fra 20 meter etter at Kristoffer Løkberg ble felt. Storflor gjorde ingen feil.

Storflors frisparkmål fikk ikke lang feiringstid. Like etter reduserte Haugesund. Christian Grindheim slo et lavt innlegg til Alexander Stølås på bakerste, og Stølås fikk en lett jobb med å sende Haugesund tilbake i kampen.

Like langt

17 minutter ut i 2. omgang var lagene like langt. Haugesunds mest kjente spiller, Christian Grindheim, tok vare på pasningen fra David Akintola og banket den effektivt bak Even Barli i Ranheim-buret.

Akkurat da var det Mads Reginiussen markerte seg på ny. Lillebroren til mer kjente Tore på Rosenborg, satte inn 3-2 etter glitrende angrepsfotball. Både Michael Karlsen og Øyvind Storflor hoppet over et innlegg fra Kristoffer Løkberg, og Reginiussen ble dermed mannen som satte den i kassa etter de reneste sambatendenser.

Erik Tønne avgjorde definitivt med 4-2-scoringen seks minutter før full tid.

Ranheims 4-2-seier betyr at de klatret på tabellen. Tre seirer på fire kamper gir ni poeng for den nyopprykkede arbeiderklubben fra Trondheim.

(©NTB/TV 2)