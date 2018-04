Mens 17 prosent av befolkningen i Norge defineres som innvandrere, er hele 40 prosent av de som er registrert arbeidsledige, innvandrere.

40 prosent av de som mottar sosialhjelp er også innvandrere.

I tillegg lever fire av ti innvandrerbarn i fattigdom.

Det er syv ganger så mange som resten av befolkningen.

Hvert år bruker regjeringen enorme summer på integrering. Norges nye integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke helt fornøyd med hva de får igjen for pengene.

– Vi bruker om lag 17 milliarder kroner hvert eneste år, og vi må sørge for at vi får bedre resultater. Vi må stille krav til kommunene; at de må lykkes bedre, sier Sanner til TV 2.

Vil legge frem integreringsmelding

Han mener det er på tide å tenke nytt. Derfor vil han legge frem en ny integreringsmelding for Stortinget før nyttår.

– Vi skal gjennomføre en reform av hele introduksjonsprogrammet. Det handler også om at introduksjonsprogrammet må gi formell kompetanse. Ikke at man bare skal gå på kurs, men at man for eksempel kan få en yrkesopplæring, sier statsråden.

I to år hadde Sylvi Listhaug ansvar for norsk integreringspolitikk. Frp-politikeren brukte mye tid på å advare mot det hun kalte svenske tilstander.

Sanner sier at han ikke kommer til å bruke dette uttrykket. I løpet av våren skal han reise Norge rundt for å lytte og lære. Statsråden vil besøke en rekke flyktningemottak, skoler, frivillige organisasjoner og arbeidsplasser.

– Vi lykkes med mye. Vi ser at det er mange som blir del av sine lokalsamfunn, som kommer i jobb. Men det er for mange som blir stående utenfor arbeidslivet, og som ikke lærer seg godt nok norsk, sier Sanner til TV 2.