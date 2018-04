Se hvordan Newcastle beseiret Arsenal og sikret Premier League-kontrakt øverst!

Newcastle gikk opp på 41 poeng og sikret ny Premier League-kontrakt med 2-1-seieren over Arsenal søndag. Klubben ligger nå helt oppe på tiendeplass. TV 2s Premier League-ekspert og Newcastle-supporter Mark Clattenburg sier klubbens tilhengere sulter etter sitt første pokal siden triumfen i FA-cupen i 1955.

– Problemet er at alle supporterne ønsker at klubben skal vinne et trofé. De kommer aldri til å vinne Premier League, mener Clattenburg, som i 2016 dømte finalen i FA-cupen, Champions League og EM.

– Du kan ikke si aldri, repliserte Premier League-programleder Jan Henrik Børslid i TV 2s studio.

– Man må være realistisk. Det avhenger av hvem som kjøper klubben. Det kan forandre alt. Ligacupen avgjøres for tidlig i sesongen, og da er målet for Newcastle fortsatt å holde seg. Når det tilspisser seg i FA-cupen, har ikke klubben sikret plassen ennå, sier Clattenburg.

Nåværende Newcastle-eier Mike Ashley har flere ganger forsøkt å selge klubben han kjøpte i juli 2007, senest i oktober i fjor. Forretningskvinnen Amanda Staveley har blitt satt i sammenheng med et mulig oppkjøp.

Fremtiden til Newcastle-manager Rafa Benítez er usikker, og tidligere denne måneden ble spanjolen koblet til trenerjobben i Real Sociedad av Marca.

Clattenburg roser utskjelt eier

Benítez' redningsaksjon kan ha økt prisen på Newcastle. I oktober i fjor skal Mike Ashley ha satt en prislapp på fire milliarder kroner på klubben.

– Ikke si det, for Mike Ashley har hatt sin tid. Han har gjort en fantastisk jobb. Folk kritiserer ham, men klubben hadde stor gjeld. Han har fått klubben på rett kjøl. De henter unge spillere og selger med profitt, og kjøper ikke lenger spillere som Michael Owen. Kommer det nye eiere fra Midtøsten, kan de komme til å sprøyte inn penger. Det kommer uansett til å være 52.000 supportere på stadion uke etter uke, sier Mark Clattenburg.

TV 2s ekspert Erik Thorstvedt påpeker at Newcastle må være en perfekt klubb å kjøpe med tanke på fornyet Premier League-status, en stor supporterskare og med en managerressurs som Benítez i rekkene.

– Det er viktig at de klarer å beholde Benítez og gi ham penger, men problemet for Newcastle er også å få gode spillere til å komme til nordøst. De store navnene vil bo i London, sier Clattenburg.

– Trenger spillere som går foran

Det er to sesonger siden Newcastle rykket ned til Championship, før de gikk rett opp igjen. Mark Clattenburg mener Benítez har et helt annet lag nå.

– Du ser kapteinen er engelsk, og han går foran som et eksempel. Ikke for å kritisere de franske spillerne, men du trenger noen som står frem borte mot Burnley en tirsdag kveld. Jonjo Shelvey er en sånn spiller. Mohamed Diamé ble kritisert tidligere i sesongen, for han så lat ut, men du ser måten han vinner baller på. Det gir Shelvey frihet til å spille. Du trenger det, sier han.

Newcastle er elleve poeng bak Burnley på sjuendeplass, som gir Europaligaen om Southampton ikke vinner FA-cupen. Clattenburg mener Newcastle ikke bør sikte på en plass i Europa helt ennå.

– Det kan ha en dårlig effekt. De er ikke klare til å spille i Europa, og det kan sette klubben tilbake. Stallen er ikke bred nok, og du ser bare Arsenals energinivå her. Du skal til Øst-Europa med tidsforskjeller for å spille torsdag, og så er du ikke tilbake før fredag, og så kamp søndag. Klubben må ta et steg av gangen og bygge videre på dette unge laget. De har vist samhold.

