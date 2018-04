Man. United - West Bromwich 0-1

Manchester City ble seriemestere i Premier League søndag uten å spille. Med tabelljumbo West Bromwichs overraskende 1-0-seier på Old Trafford kan ingen ta igjen Pep Guardiolas menn.

Manchester United utsatte feiringen for Manchester City forrige helg med snuoperasjonen til 3-2-seier på Etihad.

– Manchester var rød etter derbyet. I kveld kan Manchester City-fansen ta til gatene og farge byen lyseblå, sa TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

– Det er enorm frustrasjon her. Mange har dratt, fortsatte Wikestad.

Manchester United hadde to enorme muligheter ved Romelu Lukaku, men begge gangene viste Ben Foster strålende keeperarbeid i West Brom-målet. Før pause ropte Ander Herrera forgjeves på straffespark for United.

– Det er veldig, veldig skuffende og kommer til å plage vettet av José Mourinho, for det er ikke sånn han ønsker å fremstå, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

José Mourinho mener mange var for høyt oppe etter seieren over City.

– Vi fortjente å bli straffet. Vi var mestere i å spille komplisert. Spillerne kunne ikke spille enkelt, og alt gikk for sakte og med en pasning eller berøring for mye. Jeg sier ikke at vi fortjente å tape kampen, men vi ga dem sjansen til å vinne, sier José Mourinho.

Portugiseren mener ikke det er rettferdig å si at søndagens resultat på Old Trafford gjør at Manchester City vinner Premier League-tittelen.

– De var det beste laget og kom til å vinne før eller siden, sier Mourinho.

West Brom ligger sist med ni poeng opp til trygg grunn fire kamper før slutt.

De Gea stoppet Livermore

West Bromwich fikk kampens første store sjanse etter elleve minutters spill. Jake Livermore fikk vendt opp og avsluttet innenfor 16-meteren, men David De Gea i full strekk stoppet midtbanespilleren.

Etter et drøyt kvarters spill på Old Trafford ropte hjemmefansen på straffespark da Ander Herrera gikk i bakken etter å ha blitt tråkket på vristen av Craig Dawson.

– Det burde vært et straffespark, men han gjør for mye ut av det. Det er derfor han ikke får straffespark, sier TV 2s dommerekspert Mark Clattenburg.

Like etter kom Romelu Lukaku til en enorm mulighet etter et godt innlegg av Juan Mata, men Ben Foster vartet opp med en strålende redning.

Ben Foster med kjemperedninger

Det var den eneste store målsjansen Manchester United fikk før pause i en hendelsefattig førsteomgang. Ti minutter før hvilen fikk Lukaku en fin stikker, men belgieren fikk et for langt mottak og ballen gikk inn til Foster.

Manchester United-manager José Mourinho var åpenbart ikke helt fornøyd, for til starten av andre omgang satte han innpå Jesse Lingard for Herrera.

Lukaku fikk en kjempesjanse midtveis i andre omgang da Nemanja Matic' innlegg traff belgieren, men Ben Foster reddet Lukakus heading strålende.

Etter 73 minutters spill smalt det i andre enden av banen. Et godt hjørnespark fra Chris Brunt traff Craig Dawson, som headet inn til Jay Rodriguez. Spissen satte inn 1-0 for West Bromwich.

Manchester United presset på for en utligning i sluttminuttene, men Ben Foster og West Brom-forsvaret holdt unna. Med en smått sensasjonell 1-0-seier er Manchester United ute av stand til å ta igjen byrival Manchester City, som er suverene vinnere av Premier League denne sesongen.