Plastsøppel i havet er et enormt miljøproblem. Over åtte millioner tonn plast havner i havet årlig.

15 tonn plast ender opp i havet hvert minutt, døgnet rundt. Rundt en million sjøfugl dør årlig på grunn av marin forsøpling.

Fisker, fugler og andre skapninger som lever i og nær havet spiser plastbiter i den tro at det er mat.

Med magen full av plast kan dyrene sulte i hjel. De kan dessuten skade seg på skarpe gjenstander eller vikle seg inn i gammelt tauverk, sier en rapport fra organisasjonen Hold Norge Rent.

Forskerne forventer å finne mer plast enn fisk i havet i 2050 dersom vi ikke gjør noe.

90 prosent er plast

Den ideelle foreningen som jobber mot verdens raskest voksende miljøproblem, har den nasjonale strandryddedagen som et av sine viktigste tiiltak.

Ifølge Miljødirektoratet driver rundt 15 prosent av marint avfall i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet. De resterende 70 prosent havner på havbunnen – og havner i trålen til fiskefartøy.

En nordisk kartlegging viser at 90 prosent av den marine forsøplingen i Norden er plast. Personlig forbruk, fiskeri og akvakultur samt industri og næringsvirksomhet er de største synderne.

Disse typene søppel er det funnet mest av langs strendene i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige, ifølge en rapport fra foreningen:

Uidentifiserbare plastbiter Tau Isopor/EPS Fiskegarn Matvareemballasje

​– Må ha holdningsendring

Pia Ve Dahlen, marinbiolog og faglig leder i Passion For Ocean, mener en holdningsendring må til for å stoppe denne utviklingen. Hun peker på at over 80 prosent av den marine forsøplingen kommer fra landbaserte kilder.

– Hvis vi ikke klarer å stenge igjen krana på land, blir det omtrent som å bruke fingerbøl til å tømme et tankskip med et kilometerstort hull, sier Dahlen til TV 2.

I februar åpnet kronprins Haakon medlemsorganisasjonens årsmøte og viste sitt engasjement mot marin forsøpling. Nå håper prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent på rekordoppslutning under den nasjonale strandryddedagen 5. mai.

Hun sier at engasjementet skjøt fart i Norge etter at en døende hval som ble funnet ved Sotra i februar 2017, hadde mer enn 30 plastposer i magen.

– Da vi startet strandryddedagen i 2011, var vi 2000 folk ute på norske strender. I fjor var vi 50.000 strandryddere. Vi håper at vi blir flere enn noen gang, og at alle registrerer seg i ryddeportalen til Hold Norge Rent, for da kan vi hjelpe med å fjerne avfallet etterpå, sier Jacob til TV 2.