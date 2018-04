Michael Valgren Andersen (26) vant Amstel Gold Race søndag.

Dansken rev seg løs fra favorittgruppen like før mål. Han fikk følge av Roman Kreuziger, men tsjekkeren var sjanseløs i spurten.

– Det var en perfekt dag for oss, sier Valgren i seiersintervjuet.

Enrico Gasparotto ble nummer tre.

Seieren er Valgren Andersens andre denne sesongen. Han vant også Omloop Het Nieuwsblaad i februar.

Kun sykkellegenden Eddy Merckx har klart å vinne de to rittene i en og samme sesong.

Dansken fikk en telefon fra Astana-sjef Alexander Vinokourov like etter målgang, og kunne fortelle om en fornøyd sjef.

– Han sa han så et glimrende lag i dag, og jeg må bare være enig med ham. Vi var superfokusert i dag, og vi hadde noen virkelig sterke ryttere. Laurens de Vreese jobbet superhardt i begynnelsen, Omar (Fraile) jobbet hardt for meg og så fikset Jakob (Fuglsang) finalen får meg. Til slutt ble det en perfekt dag for oss, sier Valgren Andersen.

– Jeg og Jakob jobbet veldig godt sammen. Han var supersterk og gjorde de andre guttene trøtte. Mitt andre angrep var det gode og det fullførte jeg. Han ropte inn i radioen, «kom igjen du kan klare dette!», og det gjorde jeg. Jeg er så glad både på egne vegne og lagets, sier 26-åringen.

Fikk 15 minutters forsprang

​En gruppe på ni ryttere rev seg tidlig løs fra hovedfeltet.

Bram Tankink (Lotto-Jumbo), Tsgabu Grmay (Trek), Matteo Bono (UAE), Lawson Craddock (EF Education), Oscar Riesebeek (Roompot), Edward Dunbar (Aqua Blue), Marco Tizza (Nippo), Jenthe Biermans (Katjusja) og Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) lå på det meste nesten 16 minutter foran hovedfeltet.

Sakte, men sikkert, spiste hovedfeltet opp forspranget.

Med 33 kilometer igjen kom det første støtet fra hovedfeltet. Gorka Izagirre fikk følge av Roman Kreuziger, men favorittgruppen tettet luken fort. Broren Ion Izagirre var nestemann til å forsøke, men måtte fort gi opp.

Duo fikk luke

Til slutt lykkes det for Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto. Duoen fikk en luke på drøyt tjue sekunder til hovedfeltet, der Michael Matthews punkterte på verst tenkelige tidspunkt. Med 17 kilometer igjen fikk Kreuziger og Gasparotto kontakt med bruddet.

Julian Alaphilippe tok opp jakten fra et svært redusert hovedfelt. Greg van Avermaet ville også være med på moroa, men det var først da Alejandro Valverde tråkket til at det ble splittelse i favorittgruppen.

Danskene Jakob Fuglsang og Michael Valgren Andersen fulgte, sammen med blant andre Peter Sagan, Alaphilippe og Tim Wellens. De seks rytterne kom opp til Gasparotto og Kreuziger.

Fuglsang og Valgren byttet på å angripe fra tetgruppen. Til slutt fikk Valgren en luke. Gasparotto og Kreuziger fulgte tett. I spurten var det ingen som kunne matche dansken.

Chantal Blaak fra Boels-Dolmans vant kvinnenes utgave av Amstel Gold Race.