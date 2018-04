På en treningstur i oktober 2017 ble triatlon-profilen Tim Don (40) påkjørt på en treningstur.

Bare noen måneder før hadde Don satt verdensrekord på Iron Man-distansen (7 timer 40 minutter og 23 sekunder), og briten lå i hardtrening før VM på Hawaii.

Dit skulle han aldri komme.

Etter påkjørselen ble han liggende på asfalten med en brukket nakke, en såkalt Hangmans fraktur, en skade som man finner hos folk som har hengt seg selv, skriver New York Times.

– Tortur

Han var heldig som overlevde og legene levnet ham små sjanser til å komme tilbake til idretten, men det var ett alternativ – bruken av et apparat som ligner på en glorie.

– Glorien er som et torturapparat fra middelalderen,forklarer doktor Alan Villavicencio til avisen.

– Det er en fryktelig opplevelse, men det er det beste alternativet om du ønsker en total helbredelse, med ingen begrensinger i lengden.

Titanskruer settes inn i skallen, to foran og to bak, før man fester dem til metallstenger, som igjen festes til en krage av metall.

På den måten holdes ting på plass, og sørger for at ting gror rett.

– Det er pur tortur, men det funker, sa legen.

Løper maraton

Fast bestemt på å komme tilbake til idretten gikk Tim Don for den løsningen. Og det har funket.

Mandag skal Don (40) løpe Boston Maraton. Han forventer sågar å løpe på rundt to timer og femti minutter. Det er samme tid som han avsluttet på da han satte verdensrekord på Iron Man. Da hadde han riktignok løpt og syklet i fem timer i forkant.

For ham var det aldri noe alternativ ikke å prøve å komme tilbake til idretten.

– Dersom du er en kirurg, og noen kjører over hånden din, så vil du prøve å komme tilbake. Jeg har aldri hatt noen annen jobb, og denne sporten er livsstilen min. Jeg kan ingenting annet, sier han til New York Times.

Blytung vei tilbake

Nå er hans kamp for å komme tilbake blitt film. «The Man with the Halo» lanseres i mai.

TRENING: Tim Don i styrkerommet.

Det har vært alt annet enn enkelt.

De første tre månedene ble tilbragt i en lenestol. Den minste bevegelse var smertefull. Han kunne ikke kle på seg, barbere seg eller dusje. Da konen prøvde å rense sårene rundt metallskruene med en svamp holdt han på å besvime av smerter.

Etterhvert gikk det bedre. Han kunne kutte ned på smertestillende, og kunne også begynne å trene.

Ergometersykkel. Styrketrening. Hver eneste dag, og mer enn noen gang. Han presset så mye at skruene måtte etterstrammes flere ganger. Til slutt var legene redd for at de ville skrue gjennom hele skallen.

Løsningen? Borre nye hull i skallen...

– Ikke sunt

– Det meste av det vi gjør i utholdenhetsidrett, trene 25 timer i uken, høydetreningen... Generelt er det ikke sunt, sier Don.

– Jeg aner ikke om dette vil fungere. Jeg må bare prøve, fordi vi prøver alle å slå hverandre, og mens jeg er her, prøver de andre å slå verdensrekorden min. Jeg vil bare ikke være nest best i verden. Jeg vil være den beste beste, uansett hva.

Tim Don er verdensmester i Triatlon i 2006, og tok sølv i 2010. Han deltok også i OL for Storbritannia i 2008, noe som var kontroversielt på grunn av at han i 2005 ble dømt for brudd på dopingreglene etter å ha gått glipp av tre dopingtester.

Senere skiftet han fokuset over på IronMan, og i mai 2017 satte han verdensrekord på distansen i Florianopolis, Brasil.

