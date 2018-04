Newcastle - Arsenal 2-1

Alexandre Lacazette sendte Arsenal i ledelsen mot Newcastle, men mål av Ayoze Pérez og Matt Ritchie snudde kampen for Newcastle, som med 2-1-seier spiller Premier League neste sesong.

For Arsenal, som prioriterer Europaligaen på tampen av sesongen, fortsetter den forferdelige borteformen. London-laget står uten et eneste poeng i Premier League i 2018. Ingen andre klubber har en så svak poengfangst på bortebane.

Arsenal har tapt de fem siste på bortebane. Det er første gang det skjer siden den øverste divisjonen fikk navnet Premier League i 1992.

Arsenal er eneste lag i ligasystemet uten bortepoeng i 2018. Watford, Grimsby og WBA har ett hver #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 15. april 2018

Newcastle brøt den magiske poenggrensen på 40 poeng, og er nå nummer ti med 41 poeng.

– De har vært så destruktive og så lei av manglende pengebruk og manglende skikkelige signeringer. De vet at de har en strålende mann i managerstolen i Rafa Benítez. De har snekret sammen et lag, hentet seg inn, rykket ned og rykket rett opp igjen. De har ligget under streken denne sesongen, men nå er de bare sekunder unna en ny stor triumf, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Stjernespissene fant tonen

Arsenal-manager Arsène Wenger startet med både Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang på topp, mens den 18 år gamle midtbanespilleren Joe Willock fikk sin Premier League-debut for Arsenal.

Rafa Benítez i Newcastles managerstole gjorde ingen endringer på laget som vant 2-1 over Leicester i forrige serierunde.

Etter 14 minutters spill viste Arsenals offensive stjerneduo seg frem for første gang i kampen. Shkodran Mustafi spilte langt mot Aubameyang, som i stedet for å skyte slo inn til Lacazette. Franskmannen skled inn sitt ellevte Premier League-mål.

– Det er genialt av Aubameyang. Han kan mer enn å score mål. De kan spille sammen, sa TV 2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller.

Clattenburgs dom: – Ingen straffe

Etter et kvarters spill ropte Arsenal-spillerne på straffespark da Aubameyang fyrte av og ballen gikk i armen til Jamaal Lascelles.

– Du ser armen til Lascelles flagre etter at ballen har truffet. Det viser at han ikke hadde som hensikt å stoppe ballen med hånden. Ingen straffe, konkluderte TV 2s dommerekspert Mark Clattenburg i pausen.

Dommer Anthony Taylor valgte også ikke å dømme straffe til Arsenal.

Newcastle svarte på ledermålet etter en halvtime. Ballen havnet ute til høyre hos DeAndre Yedlin etter et langt oppspill av Jonjo Shelvey. Yedlin slo hardt inn på første stolpe, der Ayoze Pérez møtte og styrte lekkert inn utligningen.

– Det er vanskelig å score derfra, så noen vil kanskje at Petr Cech burde vært der, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Store sjanser for Arsenal

Calum Chambers fikk en stor mulighet til å sende Arsenal tilbake i ledelsen med sju minutter igjen av første omgang. En nydelig pasning fra Granit Xhaka fant Mustafi, som headet på tvers til sin stopperkollega. Chambers var imidlertid akkurat litt for sent ute til at han klarte å styre inn 2-1 for Arsenal.

Få minutter senere mistet Mohamed Diamé ballen midt på egen banehalvdel. Lacazette satte fart mot Newcastles mål og prøvde å sette opp Willock, men ballen skled av foten til den unge Premier League-debutanten.

Arsenal var det førende laget i starten av andre omgang, men London-laget slet med å finne åpninger på Newcastle-forsvaret og skape målsjanser. Alex Iwobi kom til en brukbar skuddmulighet midtveis i omgangen, men forsøket fra den nigerianske landslagsspilleren gikk like utenfor mål.

Ellevill jubel for Newcastle

I det 68. spilleminutt var det i stedet Newcastle som tok ledelsen. Nacho Monreal hadde en svak klarering, og Newcastle hugget til. En fin flikk av Pérez sendte Matt Ritchie fint gjennom og kantspilleren satte inn 2-1.

I noen elleville jubelscener sparket Ritchie i stykket hjørneflagget.

Et kvarter før slutt kom Newcastle på en strålende overgang og Kenedy prøvde seg fra skrått hold. Ballen gikk i tverrliggeren og ut, før Arsenal-forsvaret fikk rensket ballen unna.

Arsenal presset vertene i pausen, men Newcastle kunne juble for 2-1.