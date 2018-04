Det får TV 2 bekreftet av forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag søndag.

I en pressemelding fra forlaget opplyses det at Michelet døde lørdag kveld etter lengre tids sykdom. Michelet døde fredelig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke på vegne av familien.

– Det er et stort tap for norsk litteratur. Jon har et stort forfatterskap bak seg og skrev til det siste. Han rakk å fullføre storverket «En sjøens helt» og siste bind kommer ut til høsten, sier Engelstad til NTB.

– Han var en utrolig raus person som var full av fortellinger og kunnskap. Jon hadde et engasjement som ikke ligner noen andre, sier hun.

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og letta over at han klarte det, sier Toril Brekke.



Han har i flere år vært kreftsyk, og ble i juni i fjor diagnostisert med kreft i svelget.

– Jon Michelet har kreft i svelget. Han får nå behandling på Radiumhospitalet, opplyste forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag den gang.

I 2007 ble han også behandlet for prostatakreft.

Kritikerrost

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han hadde et usedvanlig stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen via fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

Han gjorde sin romandebut i 1975 med romanen «Den drukner ei den som henges skal».

Han har siden utgitt en rekke romaner, krimbøker, skuespill, en barnebok, ungdomsbøker, debattbøker og fem bøker fra VM i fotball. Han har også vært redaktør i avisen Klassekampen fra 1997 til 2002.

Michelet har blitt hedret med flere priser, og i 1991 fikk han Språklig samlings litteraturpris. Han har også mottatt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger, for «Hvit som snø» og «Den frosne kvinnen».

Michelet har hatt stor suksess med med serien «En sjøens helt», hvor første bok – Skogsmatrosen – ble gitt ut i 2012. De fem første bindene hadde et opplag i Norge på over 750.000.

Siste og sjette bok ble utsatt i fjor på ubestemt tid da kreftsykdommen ble kjent.

– Forferdelig trist

Forfatterkollega og Michelets gode venn Dag Solstad sier at dødsfallet var ventet.

– Det er forferdelig trist. Jeg håper at hans siste roman ble ferdig, den har vi alle ventet på, sier Solstad til TV 2 fra New York.

VGs sportsjournalist Knut Espen Svegaarden hyller Michelet på Twitter.

– Jon Michelet - sammen med Dag Solstad skapte han en ny måte å skrive om fotball på. Duoen var så forskjellige at bøkene ble ekstra gode bare av det. Det er sånn jeg husker Jon Michelet - hvil deg.

Forfatter kollega Tom Egeland minnes også den norske forfatterkjempen på Twitter.

Jon Michelet, en bauta på så mange områder, er død.



– En flott forfatter og god kollega er gått bort, skriver han.

Jan Åge Fjørtoft beskriver Michelet som en bauta.

– Jon Michelet, en bauta på så mange områder, er død. Hvil i fred, skriver Fjørtoft.