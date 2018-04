Australske Ricciardo tok karrierens sjette VM-seier i det som ble en taktisk fulltreffer av Red Bull-laget. Mercedes-fører Valtteri Bottas fulgte nærmest, mens Kimi Räikkönen ble nummer tre i sin Ferrari.

Verken Sebastian Vettel, som hadde vunnet sesongens to første VM-runder, eller Lewis Hamilton endte dermed på seierspallen i Shanghai.

På seierspallen gjorde Ricciardo som han pleier etter en seier. Etter å ha fylt en av sine egne sko med champagne, tok han en stor slurk. Feiringen har fått tilnavnet «shoey».

– Jeg ser ikke akkurat ut til å vinne de kjedelige løpene. Dette var veldig uventet, sa Ricciardo etterpå.

Skrøt av mekanikerne

Australieren hadde så definitivt marginene på sin side i Shanghai. Red Bull-føreren benyttet sjansen til å bytte til nye dekk da sikkerhetsbilen måtte på banen etter et uhell. Verken Ferrari- eller Mercedes-bilene var i posisjon til å gjøre det samme.

Med nye dekk startet Ricciardo som nummer seks da løpet igjen ble vinket i gang, og ved målpassering hadde han passert alle de fem bilene som lå foran ham i banen.

Red Bull-føreren var i tet ti runder før slutt og holdt unna.

Etter målgang var australieren rask med å lovprise mekanikerne i teamet for jobben som ble gjort da han brått bestemte seg for å bytte dekk. Det ble helt avgjørende for utfallet.

Med til historien hører det også at Ricciardo med nød og neppe rakk lørdagens kvalifisering etter å ha ødelagt motoren på trening rett i forkant.

Skuffelse i Mercedes

Lewis Hamilton kjørte inn til fjerdeplass i Shanghai søndag, mens VM-leder Sebastian Vettel måtte nøye seg med åttendeplass etter å ha blitt påkjørt av Max Verstappen.

Sistnevnte ble ilagt ti sekunders tidsstraff for hendelsen.

– Dette ble en skuffende dag. Vi ga alt vi hadde, og det føltes som om vi burde ha fått en seier, men ikke i dag, sa Mercedes-fører Valtteri Bottas.

Mercedes er så langt uten seier i årets formel 1-VM. Det er en stor skuffelse for det hardtsatsende teamet.