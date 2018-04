Like før klokken seks på morgenen ringer telefonen til Martin Lind Blø (38) fra Karmøy. Det er alarmselskapet som ringer – brannalarmen i familiens hjem har gått av.

Martin, som tidligere har jobbet som røykdykker, løper inn på kontoret ved siden av soverommet. Han tror først at en av PCene som står der kan ha tatt fyr.

– Du tenker ikke hundre prosent klart når det er så tidlig og det hyler fra brannalarmen rundt deg, sier han til TV 2.

På kontoret er det ingen brann og Martin løper videre inn på badet.

– Der står vifta i full fyr, forteller han.

Endte på sykehus

Lind Blø fikk ropt til samboeren at hun måtte ta med seg parets 15 måneder gamle sønn ut av huset med en gang.

Selv ble han igjen for å forsøke å slokke viftebrannen med både dusj og brannslokningsapparat.

– Til slutt kjente jeg at jeg ikke fikk puste, så da måtte jeg bare løpe ut, forteller han.

I etterkant har brannvesenet fortalt Martin at innsatsen hans antakeligvis reddet huset. Samboeren og sønnen kom unna hendelsen uten fysiske skader, men selv endte han på sykehus etter å ha pustet inn for mye røyk.

– Jeg hadde litt lite oksygenmetning i blodet, men etter seks – syv timer på sykehuset ble jeg sendt hjem, sier Lind Blø som fortsatt er sykmeldt.

Selv om badet ble totalskadd og huset nå er dekket i sot, forteller 38-åringen at han er glad for at det fortsatt står.

– Men jeg er mest takknemlig for at vi tre er i god behold, sier han.

BRANNFARLIG: Dette er viften som det oppstod røykutvikling fra lørdag ettermiddag. Foto: Brannvesenet

Ber folk sjekke viften

Badeviften som tok fyr var av modellen Flexit Silent Eco, det er samme type som TV 2 skrev om lørdag ettermiddag. Da måtte brannmannskaper rykke ut til en enebolig på Tjøme, hvor boligeieren hadde oppdaget røykutvikling på badet.

I desember forårsaket en vifte av samme modell en brann i Lofoten, det skriver Tønsbergs Blad.

Flexit, som er produsenten av viften, kaller tilbake den aktuelle modellen på sine nettsider. Tilbakekallingen gjelder vifter solgt før oktober 2017. Det synes ikke Martin Lind Blø er bra nok.

– Hvem går inn på Flexit.no og sjekker det, spør han retorisk.​

Da han så TV 2 sin sak om at en baderomsvifte av samme modell hadde holdt på å begynne å brenne, mente han at han måtte si fra.

– Jeg tenkte at «nå er det to stykker på én uke. Nå må produsenten ta ansvar», sier Lind Blø.

Han mener Flexit burde gå mer aktivt ut og be folk om å levere tilbake de aktuelle viftene, og ikke bare annonsere det på sine egne nettsider. Samtidig understreker han at han ikke ønsker å sverte produsenten, men at han velger å gå ut i media for å gjøre folk oppmerksomme på faren.

– Jeg vil bare oppfordre folk til å gå hjem og sjekke viftene sine, for har man en sånn vifte er det livsfarlig, sier han.​

SKREMMENDE: Martin Lind Blø er takknemlig for at hele familien er i god behold. Foto: Privat

Kunne gått verre

Det vil ta noen måneder før familien på tre kan flytte tilbake til hjemmet sitt, som for halvannet år siden ble pusset opp før sønnen ble født. Det var også da viften fra Flexit ble satt inn.

Nå er Lind Blø klar på at han aldri vil ha en automatisk baderomsvifte igjen.

– Nå foretrekker jeg vifter man kan skru på før man dusjer og skru av igjen etterpå, for å våkne til brann må være det største marerittet, sier han.

I dag priser 38-åringen seg lykkelig over at familien hadde brannalarm med røykdetektor.

– Hadde det ikke vært for brannvarsleren, hadde vi nok ikke vært i live i dag, sier han.

Beklager sterkt og lover opptrapping

Administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad, sier i en e-post til TV 2 at de er klar over brannen hos Lind Blø. Han beklager sterkt overfor de som er berørt av dette, og forteller at jobber intenst med å finne årsaken til brannene.

– Det har også vært noen andre saker og vi har den siste tiden jobbet intenst med å finne årsakene. Vi har i tillegg til store interne ressurser, også benyttet ekstern ekspertise for å finne årsaker, sier Skogstad.

Han forteller at det nå også pågår en opptrapping av informasjon til allmennheten om tilbakekallelsen av viftene. Dette skjer i henhold til veiledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er ansvarlig myndighet.

Selskapet går nå ut bredt med informasjon til alle berørte forbrukere, for å returnert vifter som er solgt før oktober 2017.

– Produkter er testet godkjent etter alle gjeldende lover og regler men dette har likevel inntruffet og Flexit kan forsikre om at vi vil gjøre nødvendig tiltak for å avhjelpe dette hos berørte parter. Man skal være trygg på et Flexit produkt, sier Skogstrand.