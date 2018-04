Det var på forhånd ventet at det ville bli jevnt da landsmøtet skulle stemme over forslaget om å legalisere salg av bestemte rusmidler over disk.

Det ble det også, men partiet endte med et hårfint «nei» til legalisering av salg over disk.

Med 107 mot 96 stemmer, sa Venstres landsmøte nei til å legalisere salg av narkotika over disk.

De aktuelle narkotiske stoffene det ble stemt over, var cannabis og LSD.

Sa nei til klassifisering

Et annet forslag, som handlet om å klassifisere rusmidler etter skadepotensiale og å regulere tilgangen til dem ut fra denne klassifiseringen, ble også nedstemt.​

Tone Sofie Aglen, som er politisk redaktør i Adresseavisen, sier det ville vært et stort steg om Venstre hadde vedtatt denne politikken.

– Det er et betydelig skritt i retning av liberalisering og det vil jo være det første og eneste partiet som går så langt og vil nok vekke betydelig oppsikt.

Slik ble det derimot ikke. Også her var landsmøtet delt, men 106 stemte mot og 98 stemte for forslaget, som dermed ikke ble vedtatt.

Politisk motstand

Venstre er kjent for en relativt liberal narkotikapolitikk i forhold til de andre norske partiene.

De har i mange år jobbet for en endring i norsk ruspolitikk, men dersom forslagene på landsmøtet søndag hadde gått gjennom ville det nok møtt stor motstand fra øvrige politiske partier.