Manchester City ligger ikke på latsiden selv om Premier League-tittelen så å si er i boks. Mirror skriver at de lyseblå vil prøve seg på PSGs stjerneskudd Kylian Mbappe dersom den franske klubben straffes for brudd på Financial Fair Play-reglene. Mbappe er på lån fra Monaco til PSG. En overgang blir etter planen permanent i sommer, men City lurer i kulissene dersom PSG får trøbbel med Uefa.

Pep Guardiola hentet en rekke stjernespillere til Bayern München. Nå vil han lokke en av dem til Manchester. Daily Mail skriver at Thiago Alcantara (27) kan være på vei for 554 millioner kroner.

Den tredje spilleren som er aktuell for Manchester-klubben er Ajax-talentet Matthijs de Ligt. Ajax vil ha drøyt 550 millioner kroner for midtstopperen, skriver Mirror.

Manchester United vurderer å signere Leicesters 25 år gamle landslagsstopper Harry Maguire, skriver Sunday People. En annen spiller som er aktuell for rødtrøyene er Fred, som for øyeblikket tjener til livets opphold Sjakhtar Donetsk. En ny venstreback er også ønsket på Old Trafford. José Mourinho er interessert i Celtics 20 år gamle back Kieran Tierney, skriver ESPN.

En spiller på vei vekk fra Manchester United er Matteo Darmian. Tuttosport skriver at Darmian er svært nær en overgang til Juventus.

Chelsea fikk en etterlengtet opptur mot Southampton. Til tross for lysglimtet tyder alt på at Antonio Conte er ferdig etter sesongen. Celtic-manager Brendan Rodgers seiler opp som en het kandidat til å ta over etter Conte, skriver Express. Rodgers har tidligere vært trener for reservelaget og yngre lag i Chelsea.

Daily Star skriver at London-klubben vil prøve seg på Bayern Münchens stjernespiss Robert Lewandowski i sommer. Også Real Madrid snuser på Lewandowski.

Everton vil jobbe tett med Zlatan-agenten Mino Raiola på overgangsmarkedet i sommer. Liverpool-klubben traff dårlig sommeren 2017, og nå gjør klubben alt for å fiaskoen ikke skal gjenta seg. Om samarbeidet med Raiola kommer i stand vil det bety slutten for manager Sam Allardyce og fotballdirektør Steve Walsh, skriver Mirror. Overfor Sky Sports slår Allardyce fast at han har vært en suksess i Everton, men det spørs om fansen tenker det samme.

West Ham vil prøve seg på Nice-spissen Alassane Plea, hevder The Sun. Den 25 år gamle franskmannen vil koste rundt 277 millioner kroner.

Bordeaux-vingen Malcom sier at PSG er drømmeklubben hans. 21-åringen har vært koblet til en rekke Premier League-klubber, blant andre Tottenham.

