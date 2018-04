28. oktober 2016 – 11 dager før det skulle avgjøres om Hillary Clinton eller Donald Trump skulle bli USAs neste president – kunngjorde daværende FBI-direktør James Comey at de skulle fortsette etterforskningen av mail-serveren til Hillary Clinton etter å ha funnet nye eposter.

Etterforskningen av epostskandalen ble offisielt avsluttet i juli samme år, da uten at Clinton ble tiltalt.

Halvannen uke senere var sensasjonen et faktum – Trump skulle bli USAs neste president.

Mange fryktet at vi med Trump som president ville få flere og farligere konflikter i verden.

Kanskje var det nettopp denne kunngjøringen fra Comey som til slutt sørget for at Donald Trump vant valget i november 2016 foran forhåndsfavoritten Hillary Clinton. Hun har selv uttalt at hun tror at dette drepte hennes sjanser i presidentkampen.

Clinton hadde en solid ledelse over Trump i ukene fram mot valget, men denne hadde krympet betraktelig da man gikk inn i de siste to ukene før valget.

– Mulig Hillary-seier en faktor

I et intervju med NBC News åpner Comey opp om hvorfor FBI valgte å offentliggjøre dette så tett opp mot valget. Her sier han at avgjørelsen ble påvirket av at han trodde Clinton var på vei mot valgseier.

– Jeg kan ikke huske å bevisst ha tenkt det, men det må ha vært fordi jeg opererte i en verden der Clinton var i ferd med å vinne mot Trump. Jeg er sikker på at det var en faktor, avslører Comey.

Intervjuet med NBC kommer i forkant av den kommende lanseringen av Comeys bok «A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership».

TAPSTALEN: Her holder Hillary Clinton talen der hun innrømmer nederlaget i valget mot Donald Trump, 9. november 2016. I bakgrunnen applauderer hennes mann og tidligere president Bill Clinton. Foto: AFP/Jewel Samad

– Hun var i ferd med å vinne valget, og jeg tenkte at hvis jeg skjuler dette fra det amerikanske folket så ville ikke hennes presidentskap være legitimt hvis dette kom ut da. Jeg kan ikke huske å ha tenkt det bokstavelig, men det må ha vært det, sier han.

Overrasket da Trump vant

Disse uttalelsene går lenger enn det han skriver i den kommende boka.

«Som mange andre ble jeg overrasket da Donald Trump ble valgt. Jeg antok ut i fra målingene at Hillary Clinton kom til å vinne. Jeg har spurt meg selv mange ganger siden den gang om jeg ble påvirket av den antakelsen. Jeg vet ikke. Det var i hvert fall ikke bevisst, men jeg ville vært dum hvis jeg sier at det ikke påvirket meg», skriver han i boka.

Comey har valgt å skrive boka for å bidra med sitt perspektiv.

– Jeg håper leserne forsøker å forstå at jeg ikke prøver å hjelpe eller skade en kandidat; jeg prøver å gjør det som er riktig, sier han.

– Ville du ha gjort det om igjen hvis du visste at det ville hjelpe Trump med å vinne, spør NBCs reporter George Stephanopoulos.

– Ja, det ville jeg. Det ville jeg, svarer Comey.

Ble spurt om å revurdere

Samme morgen som han skulle kunngjøre den gjenopptatte etterforskningen spurte en kollega han om han burde vurdere hvordan det kunne hjelpe Trump.

Da svarte Comey at FBI er ferdige hvis han starter å vurdere hvem sin politiske framtid blir påvirket av hans avgjørelser.

Stephanopoulos fortsatte å presse Comey, og presisterte at det er høyst uvanlig å slippe slik informasjon mot slutten av en valgkampanje.

– Jeg tror jeg gjorde det som burde bli gjort. Jeg er ikke sikker på det. Andre kan ha hatt et annet syn på det. Jeg ber til Gud om at ingen framtidig FBI-direktør må finne ut av det samme, svarer han.

– Kan ha brutt loven

Avgjørelsen til Comey ble sterkt kritisert av mange, blant annet av Harry Reid, daværende leder for demokratene i senatet. Han mente at Comey hadde brutt loven og han favoriserte Trump.

– Så fort du fikk tak i de minste antydninger om Clinton, hastet du med å publisere det på den mest negative måten som mulig, sa Reid i en pressemelding den gang.

Reid mente kunngjøringen kunne være i strid med den såkalte «Hatch act», en lov som forbyr FBI-ansatte å forsøke å påvirke valg gjennom jobben sin.

Kan ha mistet mange millioner stemmer

Søndag 6. november – to dager før valget – ble runde to av epost-etterforskningen henlagt.

Noen fasit på om den gjenopptatte etterforskningen ble avgjørende for Clintons valgtap får vi nok aldri et definitvt svar på, men i løpet av de ni dagene saken pågikk, forhåndsstemte 24 millioner amerikanere. Ifølge AP utgjorde det 18 prosent av velgerne.

Hvor mange av disse som vraket Clinton på grunn av den pågående etterforskningen er uvisst, men basert på de dårlige meningsmålingene, fryktet Clinton-leiren at hun kan ha gått glipp av mange millioner stemmer.