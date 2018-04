– Vi fikk en melding om at det hadde falt ned is fra berget ned mot husene. Si da dro vi til stedet og så at det hang en svær isblokk 40-50 meter opp i fjellet, sier operasjonsleder Morten Heggdal i Trøndelag politidistrikt.

Isblokken har sørget for at politi og brannvesen har valgt å evakuere to familier bestående av totalt seks personer fra husene nedenfor isblokken.

Heggdal sier det er vanskelig å anslå størrelsen på isblokken, men at den i hvert fall veier mange tonn.

– Vi så jo at en isblokk på denne størrelsen ville knuse husene hvis den falt ned, sier Heggdal.

De bestemte seg derfor for å evakuere husene. Det skal foretas en ny vurdering av rasfaren i løpet av dagen.